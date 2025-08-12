Почувствовал сильный удар: свадебное кольцо во время боя спасло жизнь спецназовцу ССО (фото)
Боец Сил специальных операций вернулся из района выполнения задач и обнаружил обломок, который приплавился к одежде. Защитник понял причину, когда вспомнил о вмятинах на кольце и ходе боевых действий.
В Курской области во время выполнения боевого задания один из бойцов Сил специальных операций почувствовал сильный удар в грудь. Несмотря на это, он продолжил вести бой. Впоследствии военный заметил осколок, который "поймало" его свадебное кольцо на цепочке на груди. О спасении бойца рассказали в пресс-службе 8-го полка специального назначения ССО им. князя Мстислава Храброго.
"Во время боевого задания на Курщине, в ходе отражения наступления противника, один из обломков вражеского боеприпаса попал прямо в меня. Но его остановило кольцо, которое висело у меня на шее. Тогда я почувствовал сильный удар, но не понял, что получил травму — и продолжил вести бой. Только когда мы отошли, убедился, что не имею ранений", — рассказал спецназовец.
По словам бойца, он заметил, что кольцо согнулось, но не придал этому значения. После возвращения из района выполнения задач жена обнаружила обломок, который приплавился к термобелью. Только тогда защитник понял причину вмятины на кольце и вспомнил ход событий.
"Таким образом, обручальное кольцо спасло мое здоровье — а возможно, и жизнь. Убирать вмятину с кольца я не планирую. Это — памятка о том, что моя жена всегда рядом, даже в самые тяжелые моменты, потому что все трудности мы преодолеваем вместе", — сказал украинский защитник.
Напомним, что бойцы НГУ из батальона "Сила Свободы" на Северском направлении смогли спасти с окруженной позиции раненого собрата, сбросив ему с дрона электровелосипед.
Также экс-заместитель руководителя ГУР Илья Павленко рассказал, как Кирилл Буданов получил ранение руки. Спецназовцы спасли военачальнику жизнь, хотя он призывал этого не делать.
Боец 4-го полка Сил специальных операций спас жизнь себе и товарищу, обезвредив вражеский дрон, буквально, голыми руками.