Почувствовал сильный удар: свадебное кольцо во время боя спасло жизнь спецназовцу ССО (фото)

В Курской области во время выполнения боевого задания один из бойцов Сил специальных операций почувствовал сильный удар в грудь. Несмотря на это, он продолжил вести бой. Впоследствии военный заметил осколок, который "поймало" его свадебное кольцо на цепочке на груди. О спасении бойца рассказали в пресс-службе 8-го полка специального назначения ССО им. князя Мстислава Храброго.

"Во время боевого задания на Курщине, в ходе отражения наступления противника, один из обломков вражеского боеприпаса попал прямо в меня. Но его остановило кольцо, которое висело у меня на шее. Тогда я почувствовал сильный удар, но не понял, что получил травму — и продолжил вести бой. Только когда мы отошли, убедился, что не имею ранений", — рассказал спецназовец.

Обручальное кольцо спасло жизнь защитника

По словам бойца, он заметил, что кольцо согнулось, но не придал этому значения. После возвращения из района выполнения задач жена обнаружила обломок, который приплавился к термобелью. Только тогда защитник понял причину вмятины на кольце и вспомнил ход событий.

Фото: 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича

"Таким образом, обручальное кольцо спасло мое здоровье — а возможно, и жизнь. Убирать вмятину с кольца я не планирую. Это — памятка о том, что моя жена всегда рядом, даже в самые тяжелые моменты, потому что все трудности мы преодолеваем вместе", — сказал украинский защитник.

Осколок сделал вмятину на обручальном кольце защитника

Напомним, что бойцы НГУ из батальона "Сила Свободы" на Северском направлении смогли спасти с окруженной позиции раненого собрата, сбросив ему с дрона электровелосипед.

Также экс-заместитель руководителя ГУР Илья Павленко рассказал, как Кирилл Буданов получил ранение руки. Спецназовцы спасли военачальнику жизнь, хотя он призывал этого не делать.

Боец 4-го полка Сил специальных операций спас жизнь себе и товарищу, обезвредив вражеский дрон, буквально, голыми руками.