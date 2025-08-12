Відчув сильний удар: весільна обручка під час бою врятувала життя спецпризначенцю ССО (фото)

Боєць Сил спеціальних операцій повернувся з району виконання завдань і виявив уламок, який приплавився до одягу. Захисник зрозумів причину, коли згадав про вм’ятини на обручці та перебіг бойових дій.

В Курській області під час виконання бойового завдання один з бійців Сил спеціальних операцій відчув сильний удар в груди. Попри це, він продовжив вести бій. Згодом військовий помітив уламок, який "спіймала" його весільна обручка на ланцюжку на грудях. Про порятунок бійця розповіли у пресслужбі 8-го полку спеціального призначення ССО ім. князя Мстислава Хороброго.

"Під час бойового завдання на Курщині, у ході відбиття наступу противника, один з уламків ворожого боєприпасу влучив прямо в мене. Але його зупинила обручка, яка висіла в мене на шиї. Тоді я відчув сильний удар, але не зрозумів, що отримав травму — й продовжив вести бій. Лише коли ми відійшли, переконався, що не маю поранень", — розповів спецпризначенець.

Обручка врятувала життя захисника

Зі слів бійця, він помітив, що обручка зігнулася, але не надав цьому значення. Після повернення з району виконання завдань дружина виявила уламок, який приплавився до термобілизни. Лише тоді захисник зрозумів причину вм’ятини на обручці та згадав хід подій.

Фото: 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича

"Таким чином, обручка врятувала моє здоров’я — а можливо, й життя. Прибирати вм’ятину з обручки я не планую. Це — пам’ятка про те, що моя дружина завжди поруч, навіть у найтяжчі моменти, бо усі труднощі ми долаємо разом", — сказав український захисник.

Уламок зробив вм'ятину на обручці захисника

