Заклинило рушницю: український боєць відбив ворожий FPV-дрон рукою (відео)

Боєць 4-го полку Сил спеціальних операцій врятував життя собі і товаришеві, знешкодивши ворожий дрон, буквально, голими руками. Рейнджеру довелося проявити кмітливість, оскільки в найвідповідальніший момент у нього виявилася зброя.

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Відео інциденту, зняте самими бійцями, було опубліковано на офіційній сторінці підрозділу в Instagram. Судячи з кадрів, група ССО пересувалася на баггі або квадроциклі, коли оператор помітив дрон-камікадзе, що стрімко наближався ззаду. Початкова спроба збити його вогнем закінчилася невдачею — а потім у бійця і зовсім заклинило зброю.

У критичний момент військовослужбовець не розгубився: він почекав слушну мить і відштовхнув дрон рукою. Апарат втратив керування, впав на землю і не здетонував.

"Удача чи майстерні навички рейнджера ССО? Головне, це два врятовані життя", — зазначили в полку.

За характерними рисами рами на відео, пишуть оглядачі "Мілітарного", можна припустити, що використовували FPV-дрон з оптоволоконною системою управління. Такі дрони можуть перебувати в "сплячому режимі" біля дороги й активуватися вручну оператором при появі цілі, як сталося в цьому випадку.

Раніше повідомлялося, що в Україні створили боєприпаси, спеціально призначені для вогневого ураження безпілотників. Йдеться про особливий патрон калібру 5,56 мм, який у польоті розпадається на 4-5 кульок.

Аналогічна розробка існує і у противника. Компанія "Ростех" у жовтні минулого року представила унікальні патрони IGLA. Боєприпаси розроблені у двох варіантах LEX 30 і LEX 50 з різними характеристиками, які нібито ефективні під час ураження малогабаритних цілей і цілей, що летять низько.