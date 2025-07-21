Заклинило ружье: украинский боец отбил вражеский FPV рукой (видео)

Боец 4-го полка Сил специальных операций спас жизнь себе и товарищу, обезвредив вражеский дрон, буквально, голыми руками. Рейнджеру пришлось проявить смекалку, так как в самый ответственный момент у него оказало оружие.

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Видео инцидента, снятое самими бойцами, было опубликовано на официальной странице подразделения в Instagram. Судя по кадрам, группа ССО передвигалась на багги или квадроцикле, когда оператор заметил стремительно приближающийся сзади дрон-камикадзе. Первоначальная попытка сбить его огнем закончилась неудачей — а затем у бойца и вовсе заклинило оружие.

В критический момент военнослужащий не растерялся: он подождал подходящий момент и оттолкнул дрон рукой. Аппарат потерял управление, упал на землю и не сдетонировал.

"Удача или мастерские навыки рейнджера ССО? Главное, это две спасенные жизни", — отметили в полку.

По характерным чертам рамы на видео, пишут обозреватели "Милитарного", можно предположить, что использовался FPV-дрон с оптоволоконной системой управления. Такие дроны могут находиться в "спящем режиме" у дороги и активироваться вручную оператором при появлении цели, как произошло в данном случае.

Ранее сообщалось, что в Украине создали боеприпасы, специально предназначенные для огневого поражения беспилотников. Речь идет об особом патроне калибра 5,56 мм, который в полете распадается на 4-5 шариков.

Аналогичная разработка существует и у противника. Компания "Ростех" в октябре прошлого года представила уникальные патроны IGLA. Боеприпасы разработаны в двух вариантах LEX 30 и LEX 50 с разными характеристиками, которые якобы эффективны при поражении малогабаритных и низколетящих целей.