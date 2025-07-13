Сорвут наступление РФ: в Украине создали патроны "Горошек" для сбивания дронов (видео)

Украинские военные способны остановить наступление Вооруженных сил Российской Федерации благодаря новым возможностям антидронового оружия. Речь идет об особом патроне калибра 5,56 мм, который в полете распадается на 4-5 шариков и обезвреживает российские беспилотники. Когда патроны появятся в Украине, то россиянам станет сложнее шпионить за украинскими позициями и наносить удары.

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Новую разработку, которая поможет бороться с дронами РФ, представили на платформе Brave1, рассказало медиа Forbes. Патроны пригодятся в условиях, когда на поле боя действует большое количество БПЛА и малые штурмовые группы врага. Между тем антидронные патроны подходят для обычных штурмовых винтовок ВСУ, и это может "сыграть ключевую роль в остановке последнего наступления России", написало медиа.

Forbes пояснило, что патроны 5,56 мм подходят к винтовкам НАТО, в том числе — для модульных штурмовых винтовок CZ Bren и автоматических винтовок M4. Ими можно сбивать и FPV-дроны, и Mavic. В статье указано, что россияне применяют беспилотники разных видов, готовясь к атакам в условиях дефицита артиллерии. Тактика ВС РФ — одни дроны выслеживают украинские позиции, другие — наносят удары, и дальше идет вперед штурмовая группа и происходит продвижение.

Бойцы ВСУ имеют различные виды защиты от БПЛА: и средства РЭБ, и ПВО. Но российских дронов так много, что имеющихся антидронових средств мало, отметило медиа. Когда же каждый военный будет иметь оружие против дронов РФ, то ему не нужно носить другие устройства и тратить время на переключение.

"Украина использует винтовочные снаряды против дронов, срывая российское наступление. Эти новые патроны поступают в критический момент. Ожидается, что они будут доставлены непосредственно на передовую", — подытожило Forbes.

В статье не указано, когда новые антидронные патроны появятся на фронте и будет ли их достаточное количество.

Оружие ВСУ — что известно об антидроновом патроне 5,56 мм

Медиа ссылается на данные портала "Милитарный", которое рассказало о новом оружии ВСУ. Выяснилось, что патроны уже использовались и из-за определенных особенностей получили название "Горошек". Во время выстрела патрон вылетает со скоростью до 800 м/с и в полете распадается на 4-5 шариков. Шарики оказываются в пространстве вокруг российского дрона и, когда их много, то сбивают устройство. В статье указано, что для поражения нужно прицельно стрелять несколько раз подряд, чтобы появилось "облако осыпи". Отмечается, что нужно именно "облако", потому что 4-5 шариков — слишком мало, чтобы повредить вражескому БПЛА.

Технические характеристики патрона калибра 5,56 мм "Горошек":

скорость — 800 м/с;

дальность поражения — 50-60 м;

количество выстрелов для сбивания дрона РФ — минимум 5-6, а лучше 8-10;

ограничения — оружие не должно иметь глушителя или пламегасителя.

Согласно плану Украины, патроны кодифицированы Минобороны и теперь их должны изготовить в большом количестве. Ожидается, что у каждого бойца будет магазин антидронових патронов. При появлении российского БПЛА он сможет быстро заменить магазин и сбить устройство, написало медиа.

Отметим, осенью 2024 года Фокус рассказ о другом новом оружии ВСУ для борьбы против дронов РФ. Речь идет об антидроновом ружье "Стриха", которое бьет на расстояние до 400 м.

Напоминаем, в июле 2025 года экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко анонсировал появление антидронового истребителя, который будет сбивать "Шахеды" и КАБы.