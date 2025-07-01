Сбивает не только "Шахеды", но и КАБы: в Украине разрабатывают антидрон-истребитель, — генерал ВСУ

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что в Украине работают над новой разработкой — уникальным антидроном-истребителем. Он будет охотиться не только на вражеские БПЛА, но и на управляемые авиабомбы.

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"Технически и организационно противодействовать этим дронам — сложный и критически важный вызов, ведь россияне серьезно занимаются их совершенствованием. В частности, новейшие модификации типа Shahed-136MS001 являются аппаратами, в которые враг концентрирует все достижения, собранные по миру, а также собственные разработки", — отметил военный эксперт в комментарии "Еспресо" 1 июля.

Он уточнил, что речь идет о "достаточно опасном устройстве", оборудованном искусственным интеллектом, доводкой и тепловизионной камерой. Кроме того, за одну воздушную атаку ВС РФ уже применяют до полутысячи БПЛА и более 50 ракет.

Генерал-лейтенант подтвердил, что противодействие российским дронам — это насущный вопрос. Одно из направлений работы — разработка дронов-истребителей, над которой работают четыре отечественных предприятия. Над аналогичными решениями также Украина сотрудничает с тремя иностранными предприятиями.

"Уже ведется разработка антидрон-истребителей, способных действовать как по беспилотным аппаратам врага, так и по управляемым авиационным бомбам — еще более сложной воздушной цели", — сообщил Романенко.

Напомним, 28 июня в соцсетях появилась информация, что российский КАБ почти долетел до Днепра, но был сбит силами ПВО. В Днепропетровской ОВА заявили об ударе новейшей бомбой-ракетой "Гром-Е1". Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что цель, вероятно, была выпущена с истребителя-бомбардировщика Су-34 и пролетела более 100 километров.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 1 июля сообщил, что некоторые украинские дроны-перехватчики "сделали невероятный прорыв". По его словам, ситуация с атаками "Шахедов" по Украине может ощутимо измениться уже в течение лета.