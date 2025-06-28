"Резонансное событие": Игнат раскрыл детали вероятного удара "нового КАБа" по Днепру (видео)

Утром 28 июня ВС РФ атаковали Днепр, сначала в сети, а затем и в обладминистрации сообщили о ликвидации в воздухе новейшей бомбы-ракеты "Гром-Е1". Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что цель летела с временно оккупированной территории Запорожской области и, вероятно, была выпущена из истребителя-бомбардировщика Су-34.

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"Собственно, такая воздушная цель была сброшена с самолета этого и пролетела более 100 километров, была сбита противовоздушной обороной где-то примерно в 15 километрах за пределами, не долетев до города Днепр", — сообщил руководитель управления коммуникаций командования в эфире телемарафона.

Про удар по Днепру — с 1:56

Он заверил, что цель была успешно перехвачена и уничтожена силами ПВО. Теперь специалисты будут устанавливать, что за тип средства поражения удалось сбить. Военный подчеркнул, что сейчас точно сказать этого нельзя, ведь нужно идентифицировать обломки.

"Новых средств действительно сегодня достаточно. Враг модернизирует свою технику, понятно, что и средства воздушного нападения тоже", — отметил он.

По словам Игната, учитывая то, что атака стала "резонансным событием", специалисты будут пытаться точно установить, какая именно цель была сбита. В сети уже появились разные версии, и представитель ПС предположил, что предположения делают "ребята из воздушной обороны". Также он отметил, что могли "несколько преждевременно" сообщить и местные власти.

"В конце концов, мы не исключаем, что это могло быть и какое-то новое оружие, то есть средство поражения новое, которое враг применяет. Мы это видели в принципе неоднократно", — заявил представитель командования.

Он напомнил, что эволюцию "Шахедов" украинцы наблюдают на протяжении всей войны. Так же происходит и с различными другими типами боеприпасов, в частности ракетами и управляемыми авиабомбами.

Также Игнат объяснил, как выглядит атака КАБа. Самолет взлетает на 10 тысяч метров в высоту, набирает высокую скорость и спускает бомбу. Тогда она раскрывает собственные крылья и по инерции летит на большое расстояние.

"Раньше мы обобщенно говорили, что 70 километров. Чем больше высота самолета, чем больше скорость, тем дальше может и бомба, собственно, полететь к своей цели", — отметил полковник.

Он заверил, что если специалистам удастся найти обломки, будет официальное сообщение о типе средства поражения, примененного ВС РФ для атаки по Днепру.

Напомним, в соцсетях 28 июня информировали, что запущенный россиянами КАБ почти долетел до Днепра, но был сбит силами ПВО. Сообщалось, что это могла быть бомба с реактивным ускорителем.

Впоследствии взрыв и работу ПВО подтвердил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, заявив об ударе новейшей бомбой-ракетой "Гром-Е1". В Воздушных силах ВСУ, однако, тип сбитой цели не раскрыли, лишь отметив, что она пролетела более 100 километров. Фокус собрал все, что известно о гибридной ракете-бомбе, испытания которой РФ закончила до 2019 года.