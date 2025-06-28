"Резонансна подія": Ігнат розкрив деталі ймовірного удару "нового КАБа" по Дніпру (відео)

Зранку 28 червня ЗС РФ атакували Дніпро, спочатку у мережі, а згодом і в обладміністрації повідомили про ліквідацію у повітрі новітньої бомби-ракети «Гром-Є1». Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ціль летіла з тимчасово окупованої території Запорізької області і, ймовірно, була випущена з винищувача-бомбардувальника Су-34.

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"Власне, така повітряна ціль була скинута з літака цього і пролетіла понад 100 кілометрів, була збита протиповітряною обороною десь приблизно у 15 кілометрах за межами, не долетівши до міста Дніпро", — повідомив керівник управління комунікацій командування в ефірі телемарафону.

Про удар по Дніпру — з 1:56

Він запевнив, що ціль була успішно перехоплена й знищена силами ППО. Тепер фахівці будуть встановлювати, що за тип засобу ураження вдалося збити. Військовий наголосив, що зараз точно сказати цього не можна, адже потрібно ідентифікувати уламки.

"Нових засобів дійсно сьогодні достатньо. Ворог модернізує свою техніку, зрозуміло, що й засоби повітряного нападу теж", — зауважив він.

Зі слів Ігната, з огляду на те, що атака стала "резонансною подією", спеціалісти намагатимуться точно встановити, яка саме ціль була збита. У мережі вже з’явились різні версії, і речник ПС припустив, що припущення роблять "хлопці з повітряної оборони". Також він зауважив, що могли "дещо передчасно" повідомити й місцеву владу.

"Зрештою, ми не виключаємо, що це могла бути і якась нова зброя, тобто засіб ураження новий, який ворог застосовує. Ми це бачили в принципі неодноразово", — заявив представник командування.

Він нагадав, що еволюцію "Шахедів" українці спостерігають протягом усієї війни. Так само відбувається і з різними іншими типами боєприпасів, зокрема ракетами й керованими авіабомбами.

Також Ігнат пояснив, як виглядає атака КАБа. Літак злітає на 10 тисяч метрів у висоту, набирає високу швидкість та спускає бомбу. Тоді вона розкриває власні крила й за інерцією летить на велику відстань.

"Раніше ми узагальнено говорили, що 70 кілометрів. Що більша висота літака, що більша швидкість, то далі може та бомба, власне, полетіти до своєї цілі", — зауважив полковник.

Він запевнив, що якщо фахівцям вдасться знайти уламки, буде офіційне повідомлення щодо типу засобу ураження, застосованого ЗС РФ для атаки по Дніпру.

Нагадаємо, у соцмережах 28 червня інформували, що запущений росіянами КАБ майже долетів до Дніпра, але був збитий силами ППО. Повідомлялося, що це могла бути бомба з реактивним прискорювачем.

Згодом вибух і роботу ППО підтвердив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, заявивши про удар новітньою бомбою-ракетою "Гром-Є1". У Повітряних силах ЗСУ, однак, тип збитої цілі не розкрили, лише зазначивши, що вона пролетіла понад 100 кілометрів. Фокус зібрав усе, що відомо про гібридну ракету-бомбу, випробовування якої РФ закінчила до 2019 року.