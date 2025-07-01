Збиває не лише "Шахеди", але й КАБи: в Україні розробляють антидрон-винищувач, — генерал ЗСУ

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що в Україні працюють над новою розробкою — унікальним антидроном-винищувачем. Він полюватиме не лише на ворожі БПЛА, але й на керовані авіабомби.

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"Технічно й організаційно протидіяти цим дронам — складний і критично важливий виклик, адже росіяни серйозно займаються їх вдосконаленням. Зокрема, новітні модифікації типу Shahed-136MS001 є апаратами, в які ворог концентрує всі досягнення зібрані по світу, а також власні розробки", — наголосив військовий експерт у коментарі "Еспресо" 1 липня.

Він уточнив, що йдеться про "досить небезпечний пристрій", обладнаний штучним інтелектом, доведення та тепловізійною камерою. Окрім того, за одну повітряну атаку ЗС РФ вже застосовують до півтисячі БПЛА й понад 50 ракет.

Генерал-лейтенант підтвердив, що протидія російським дронам — це нагальне питання. Один з напрямків роботи — розробка дронів-винищувачів, над якою працюють чотири вітчизняні підприємства. Над аналогічними рішеннями також Україна співпрацює з трьома іноземними підприємствами.

"Вже ведеться розробка антидронів-винищувачів, здатних діяти як по безпілотних апаратах ворога, так і по керованих авіаційних бомбах — ще більш складній повітряній цілі", — повідомив Романенко.

Нагадаємо, 28 червня у соцмережах з’явилась інформація, що російський КАБ майже долетів до Дніпра, але був збитий силами ППО. У Дніпропетровській ОВА заявили про удар новітньою бомбою-ракетою "Гром-Є1". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що ціль, ймовірно, була випущена з винищувача-бомбардувальника Су-34 і пролетіла понад 100 кілометрів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 1 липня повідомив, що деякі українські дрони-перехоплювачі "зробили неймовірний прорив". З його слів, ситуація з атаками "Шахедів" по Україні може відчутно змінитись вже впродовж літа.