Защитит от сбросов и "мавиков": для ВСУ создали новое антидрон-ружье "Стріха" (фото)

По словам производителя, оружие "Стріха" может подавлять вражеские дроны на расстоянии до 300 метров и работать без ухудшения технических характеристик до 40 минут.

Related video

Украинская компания Awedyne анонсировала производство антидронового ружья собственной разработки "Стріха". О новом оружии рассказал руководитель R&D-отдела компании Роман Рубан изданию dev.ua.

Сообщается, что "Стріха" призвана защитить украинских военных от сбросов и "мавиков" врага. Антидрон-ружье может дистанционно подавлять радиоуправление и видеосигнал в диапазонах 2.4G — 2400–2500 МГц и 8G 5700–5900 МГц. Стоит такое оружие 160000 гривен.

Важно

Делают в "гараже": бойцы ВСУ раскрыли стоимость наземных дронов "Махно" (видео)

По данным производителя, "Стріха" способна работать без ухудшения технических характеристик от 25 до 40 минут. Вес ружья — 4,5 килограмма, заявленный радиус подавления БПЛА — до 300 метров в зависимости от расположения оператора аппарата. Прибор можно использовать уже через 0,5 секунды после включения.

"Стріха" оснащена тремя направленными антеннами — на каждый диапазон по отдельной антенне. Также имеется электронный индикатор заряда батареи и гнездо питания, защищенное от пыли и грязи. Аккумулятор прибора заряжается от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 230 В с отклонениями от минус 15% до плюс 10%.

Технические характеристики антидронового ружья "Стріха":

габариты — 700x125x135 мм;

общая мощность — 70 Вт;

модуль (2 штуки) 2.4 ГГц — 20 Вт;

модуль 5.8 ГГц — 30 Вт;

аккумулятор — LiFePo4;

номинальное напряжение аккумулятора — 25,6 В;

емкость аккумулятора — 12 Амп/час;

коэффициент усиления антенны — 12 дБ;

потребляемая мощность прибора — до 20 Вт.

Напомним, польская компания Zakłady Mechaniczne "Tarnów" совместно с варшавским Военным технологическим университетом (WAT) разработала систему борьбы с беспилотниками на базе 12,7-мм пулемета WLKM, получившую название System Zwalczania Dronów.

В свою очередь Корпус морской пехоты США получит мощное микроволновое оружие Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для борьбы с роями беспилотников, которое является последней версией системы вооружения Leonidas от компании Epirus.