Захистить від скидів і "мавіків": для ЗСУ створили нову антидрон-рушницю "Стріха" (фото)

За словами виробника, зброя "Стріха" може придушувати ворожі дрони на відстані до 300 метрів і працювати без погіршення технічних характеристик до 40 хвилин.

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Українська компанія Awedyne анонсувала виробництво антидронової рушниці власної розробки "Стріха". Про нову зброю розповів керівник R&D-відділу компанії Роман Рубан виданню dev.ua.

Повідомляється, що "Стріха" покликана захистити українських військових від скидів і "мавіків" ворога. Антидрон-рушниця може дистанційно пригнічувати радіокерування та відеосигнал у діапазонах 2.4G — 2400-2500 МГц і 8G 5700-5900 МГц. Коштує така зброя 160000 гривень.

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За даними виробника, "Стріха" здатна працювати без погіршення технічних характеристик від 25 до 40 хвилин. Вага рушниці — 4,5 кілограма, заявлений радіус придушення БПЛА — до 300 метрів залежно від розташування оператора апарата. Прилад можна використовувати вже через 0,5 секунди після ввімкнення.

"Стріха" оснащена трьома спрямованими антенами — на кожен діапазон по окремій антені. Також є електронний індикатор заряду батареї і гніздо живлення, захищене від пилу і бруду. Акумулятор приладу заряджається від мережі змінного струму частотою 50 Гц номінальною напругою 230 В з відхиленнями від мінус 15% до плюс 10%.

Технічні характеристики антидронової рушниці "Стріха":

габарити — 700x125x135 мм;

загальна потужність — 70 Вт;

модуль (2 штуки) 2.4 ГГц — 20 Вт;

модуль 5.8 ГГц — 30 Вт;

акумулятор — LiFePo4;

номінальна напруга акумулятора — 25,6 В;

місткість акумулятора — 12 Амп/год;

коефіцієнт посилення антени — 12 дБ;

споживана потужність приладу — до 20 Вт.

Нагадаємо, польська компанія Zakłady Mechaniczne "Tarnów" спільно з варшавським Військовим технологічним університетом (WAT) розробила систему боротьби з безпілотниками на базі 12,7-мм кулемета WLKM, що отримала назву System Zwalczania Dronów.

Зі свого боку Корпус морської піхоти США отримає потужну мікрохвильову зброю Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для боротьби з роями безпілотників, яка є останньою версією системи озброєння Leonidas від компанії Epirus.