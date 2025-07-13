Зірвуть наступ РФ: в Україні створили патрони "Горошок" для збиття дронів (відео)

Українські військові здатні зупинити наступ Збройних сил Російської Федерації завдяки новим можливостям антидронової зброї. Ідеться про особливий патрон калібру 5,56 мм, який у польоті розпадається на 4-5 кульок та знешкоджує російські безпілотники. Коли патрони з'являться в Україні, то росіянам стане складніше шпигувати за українськими позиціями та завдавати ударів.

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Нову розробку, яка допоможе боротись з дронами РФ, презентували на платформі Brave1, розповіло медіа Forbes. Патрони стануть у нагоді в умовах, коли на полі бою діє велика кількість БПЛА та малі штурмові групи ворога. Тим часом антидронові набої підходять для звичайних штурмових гвинтівок ЗСУ, і це може "зіграти ключову роль у зупинці останнього наступу Росії", написало медіа.

Forbes пояснило, що набої 5,56 мм підходять до гвинтівок НАТО, у тому числі — для модульних штурмових гвинтівок CZ Bren та автоматичних гвинтівок M4. Ними можна збивати й FPV-дрони, і Mavic. У статті вказано, що росіяни застосовують безпілотники різних видів, готуючись до атак в умовах дефіциту артилерії. Тактика ЗС РФ — одні дрони вистежують українські позиції, інші — завдають ударів, і далі іде вперед штурмова група й відбувається просування.

Бійці ЗСУ мають різні види захисту від БПЛА: і засоби РЕБ, і ППО. Але російських дронів так багато, що наявних антидронових засобів замало, зауважило медіа. Коли ж кожен військовий матиме зброю проти дронів РФ, то йому не потрібно носити інші пристрої і витрачати час на перемикання.

"Україна використовує гвинтівкові снаряди проти дронів, зриваючи російський наступ. Ці нові набої надходять у критичний момент. Очікується, що вони будуть доставлені безпосередньо на передову", — підсумувало Forbes.

У статті не вказано, коли нові антидронові патрони з'являться на фронті й чи буде їх достатня кількість.

Зброя ЗСУ — що відомо про антидронові патрони 5,56 мм

Медіа посилається на дані порталу "Мілітарний", яке розповіло про нову зброю ЗСУ. З'ясувалось, що патрони вже використовувались і через певні особливості отримали назву "Горошок". Під час пострілу патрон вилітає зі швидкістю до 800 м/с і в польоті розпадається на 4-5 кульок. Кульки опиняються у просторі навколо російського дрона і, коли їх багато, то збивають пристрій. У статті вказано, що для ураження потрібно прицільно стріляти кілька разів поспіль, щоб з'явилась "хмару осипу". Наголошується, що потрібна саме "хмара", бо 4-5 кульок — надто мало, щоб зашкодити ворожому БПЛА.

Технічні характеристики патрону калібру 5,56 мм "Горошок":

швидкість — 800 м/с;

дальність ураження — 50-60 м;

кількість пострілів для збиття дрона РФ — мінімум 5-6, а краще 8-10;

обмеження — зброя не повинні мати глушника чи полум'ягасники.

Згідно з планом України, патрони кодифіковані Міноборони і тепер їх мають виготовити у великій кількості. Очікується, що у кожного бійця буде магазин антидронових набоїв. При появі російського БПЛА він зможе швидко замінити магазин і збити пристрій, написало медіа.

Зазначимо, восени 2024 року Фокус писав про іншу нову зброю ЗСУ для боротьби проти дронів РФ. Ідеться про антидронову рушницю "Стріха", яка б'є на відстань до 400 м.

Нагадуємо, у липні 2025 ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів антидронові винищувачі, який збиватиме "Шахеди" та КАБи.