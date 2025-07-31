Скинули з дрона електробайк: бійці НГУ врятували побратима, який 4 дні сам тримав позицію (відео)

Бійці вирахували правильний час доби і почали операцію. Двічі їм не вдавалося доправити байк. Зрештою із третьої спроби вони змогли виконати завдання — переправити дроном до сусідньої позиції в розібраному вигляді. Там його скрутили і вже звідти увімкненим переслали "Танкісту".

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Бійці Національної гвардії України з батальйону "Сила Свободи" на Сіверському напрямку змогли евакуювати з оточеної позиції пораненого побратима, скинувши йому з дрона електровелосипед. Про це вони розповіли на ютуб-каналі своєї бригади.

Бійці скинули з дрона електробайк побратиму, щоб врятувати його з оточення

З їхніх слів, одна з позицій опинилася в оточенні. Окупанти були по усіх флангах. На позиції перебували 4 українських бійців. Двоє загинули від ворожого скиду, один — після влучання FPV-дрона, коли намагався загасити пожежу. Тож на позиції лишився один військовослужбовець з позивним "Танкіст" з бригади "Рубіж", який там тримав оборону сам.

"Двох пацанів задвохсотило. Ми лишилися з Михаличем вдвох. Наші дронарі прикривали нас, як могли зверху. Потім кинули нам 2 балони газу просто в нору і запальничку. Михалич виліз тушити. Я лиш побачив потім лише його берц", — розповів "Танкіст".

Нацгвардійці кажуть, що "Танкіст" далі став самотужки відбивати позицію. Евакуювати його не могли, бо з усіх боків був ворог, а до найближчої позиції він мусив здолати 1,5 кілометра.

"В його стані, з пораненням нижніх кінцівок він би просто не дійшов", — розповідає військовослужбовець НГУ Микола Гриценко з позивним "Одеса".

"Танкіст" 4 дні пробув на позиції сам, відбиваючи ворожі штурми. Його постійно підтримували його командири й тримали з ним зв'язок і говорили: "Ти — молодець! Тримайся друже, ми тебе обов'язково витягнемо".

Захисник за цей час встиг ліквідувати близько відділення росіян, які по кілька разів штурмували його позицію. Тим часом його побратими весь цей час вирішували, як організувати евакуацію "Танкіста". Вони вигадали спробувати витягти його за допомогою 42-кілограмового електробайка, який доправить важкий дрон.

Бійці вирахували правильний час доби й почали операцію. Двічі їм не вдавалося доправити байк. Зрештою із третьої спроби вони змогли виконати завдання. Байк дроном довезли до сусідньої позиції в розібраному вигляді. Там його зібрали й вже звідти увімкненим переправили дроном "Танкісту".

Далі нацгвардійці димами закрили піхотинця, щоб той зміг виїхати, з дронів відпрацювали по росіянах, які могли його побачити, та врахували всі шляхи мінування.

"Ми робили ставку на швидкість і на неочікуваність, бо ніхто такого не міг очікувати, ну і на сміливість самого "Танкіста. В той момент, коли він поїхав, на штабі стояв писк і вереск, наче ми перший раз запустили літак в небо. Це було щось із чимось", — розповідає "Одеса".

"Танкіст" встиг проїхати 400 метрів і наїхав переднім колесом на міну, через що в електробака вирвало колесо.

"Коли він наїхав на міну, крики в штабі стихли, далі хвилина мовчання, розвіюється дим, і з того диму виходить "Танкіст" з переламаним тим велосипедом, відкидає його в бік. Командир, мабуть, в той момент згриз собі усі нігті й лікті від того стресу. Я чую, як "Танкіст" говорить: "І що мені далі робити?" Ми йому сказали, іди вперед, швидко", — розповів Микола Гриценко.

Боєць здолав ще 200 метрів, і тоді на зустріч вибігли побратими із сусідньої позиції й забрали його.

Нагадаємо, що раніше українські захисники відправили наземний роботизований комплекс за бійцем, який отримав важке поранення. Побратими уклали його на ноші, і робот вирушив дорогою в бік точки евакуації.

Також повідомлялося, що бійці ДПСУ на підбитому БТРі врятували 11 побратимів. Після першого влучання ворожого дрона на оптоволокні, попри отримані поранення, розрахунок продовжив рух, дістався до точки евакуації.