Сбросили с дрона электробайк: бойцы НГУ спасли побратима, который 4 дня сам держал позицию (видео)

Бойцы вычислили правильное время суток и начали операцию. Дважды им не удавалось доставить байк. В конце концов с третьей попытки они смогли выполнить задание — переправить дроном к соседней позиции в разобранном виде. Там его скрутили и уже оттуда включенным переслали "Танкисту".

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Бойцы Национальной гвардии Украины из батальона "Сила Свободы" на Северском направлении смогли эвакуировать с окруженной позиции раненого собрата, сбросив ему с дрона электровелосипед. Об этом они рассказали на ютуб-канале своей бригады.

Бойцы сбросили с дрона электробайк собрату, чтобы спасти его из окружения

По их словам, одна из позиций оказалась в окружении. Оккупанты были по всем флангам. На позиции находились 4 украинских бойцов. Двое погибли от вражеского сброса, один — после попадания FPV-дрона, когда пытался потушить пожар. Поэтому на позиции остался один военнослужащий с позывным "Танкист" из бригады "Рубеж", который там держал оборону сам.

"Двух пацанов задрало. Мы остались с Михалычем вдвоем. Наши дронари прикрывали нас, как могли сверху. Потом бросили нам 2 баллона газа прямо в нору и зажигалку. Михалыч вылез тушить. Я лишь увидел потом только его берц", — рассказал "Танкист".

Нацгвардейцы говорят, что "Танкист" дальше стал самостоятельно отбивать позицию. Эвакуировать его не могли, потому что со всех сторон был враг, а до ближайшей позиции он должен был преодолеть 1,5 километра.

"В его состоянии, с ранением нижних конечностей он бы просто не дошел", — рассказывает военнослужащий НГУ Николай Гриценко с позывным "Одесса".

"Танкист" 4 дня пробыл на позиции сам, отбивая вражеские штурмы. Его постоянно поддерживали его командиры и держали с ним связь и говорили: "Ты — молодец! Держись друг, мы тебя обязательно вытащим".

Защитник за это время успел ликвидировать около отделения россиян, которые по несколько раз штурмовали его позицию. Тем временем его побратимы все это время решали, как организовать эвакуацию "Танкиста". Они придумали попытаться вытащить его с помощью 42-килограммового электробайка, который доставит тяжелый дрон.

Бойцы вычислили правильное время суток и начали операцию. Дважды им не удавалось доставить байк. В конце концов с третьей попытки они смогли выполнить задание. Байк дроном довезли до соседней позиции в разобранном виде. Там его собрали и уже оттуда включенным переправили дроном "Танкисту".

Далее нацгвардейцы дымами закрыли пехотинца, чтобы тот смог уехать, с дронов отработали по россиянам, которые могли его увидеть, и учли все пути минирования.

"Мы делали ставку на скорость и на неожиданность, потому что никто такого не мог ожидать, ну и на смелость самого "Танкиста. В тот момент, когда он поехал, на штабе стоял писк и визг, как будто мы первый раз запустили самолет в небо. Это было что-то с чем-то", — рассказывает "Одесса".

"Танкист" успел проехать 400 метров и наехал передним колесом на мину, из-за чего у электробака вырвало колесо.

"Когда он наехал на мину, крики в штабе стихли, дальше минута молчания, развеивается дым, и из этого дыма выходит "Танкист" с переломанным тем велосипедом, отбрасывает его в сторону. Командир, видимо, в тот момент сгрыз себе все ногти и локти от того стресса. Я слышу, как "Танкист" говорит: "И что мне дальше делать?" Мы ему сказали, иди вперед, быстро", — рассказал Николай Гриценко.

Боец преодолел еще 200 метров, и тогда на встречу выбежали побратимы с соседней позиции и забрали его.

Напомним, что ранее украинские защитники отправили наземный роботизированный комплекс за бойцом, который получил тяжелое ранение. Побратимы уложили его на носилки, и робот отправился по дороге в сторону точки эвакуации.

Также сообщалось, что бойцы ГПСУ на подбитом БТРе спасли 11 побратимов. После первого попадания вражеского дрона на оптоволокне, несмотря на полученные ранения, расчет продолжил движение, добрался до точки эвакуации.