Ненависть до обручки: наречена опинилася перед дилемою через невдалий подарунок чоловіка (фото)

У Великій Британії молода жінка зізналася, що не може носити обручку, яку її наречений створював протягом кількох місяців. Вона поділилася історією на Reddit, визнавши, що прикраса зовсім не відповідає її стилю, хоча чоловік вважав її ідеальною.

Related video

Жінка, ім’я якої не називається, опублікувала фотографії кільця з великим діамантом та розповіла, що відчуває розчарування. Як повідомляє The Sun, за її словами, прикраса виглядає занадто масивною для її руки та не підходить до її витонченого стилю.

"Я дала собі тиждень, думаючи, що звикну до кільця, але щоразу, коли дивлюся на нього, мені сумно. Це зовсім не моє", – пояснила вона. За словами жінки, найбільше її зачепило те, що чоловік не поцікавився її смаками чи думкою подруг, перш ніж замовити каблучку.

Вона навіть змінила форму нігтів, намагаючись зробити прикрасу більш гармонійною, однак це не допомогло.

"Я змінила квадратну форму на круглу, щоб кільце виглядало краще. Але й це не спрацювало", – додала вона.

Каблучка з діамантом викликала розчарування Фото: Скриншот

Користувачі Reddit активно коментували її ситуацію. Більшість радили відверто поговорити з нареченим, адже мовчати про проблему означає лише погіршити стосунки.

"Якщо ви збираєтеся одружитися з цією людиною, потрібно бути чесними одне з одним", – написав один із коментаторів.

Деякі нагадали, що повернення або заміна прикраси може ускладнитись після закінчення гарантійного терміну. Інші запропонували компроміс: залишити той самий камінь, але змінити дизайн кільця на більш зручний.

"Я думаю, що правильніше сказати не "я ненавиджу цю каблучку", а "мені незручно її носити". Завеликий дизайн не пасує до руки", – порадив ще один користувач.

Скільки коштують обручки у Великій Британії

На тлі історії британки експерти компанії 77 Diamonds оприлюднили дані про вартість обручок у різних регіонах країни. За їхнім аналізом, у 2025 році середня британка повинна витратити близько 10 тис. фунтів стерлінгів (приблизно 460 тис. грн), якщо планує придбати обручку за "правилом трьох зарплат".

Найдорожчі каблучки можуть дозволити собі жителі Лондона — у середньому 12 тис. 916 фунтів (майже 600 тис. грн). У Південному Сході ця сума становить 10 тис. 587 фунтів (близько 470 тис. грн), у Східній Англії — 10 тис. 162 фунти (465 тис. грн). Найменше витрачають мешканці Уельсу — близько 8 тис. 160 фунтів (373 тис. грн).

Нагадаємо, що у Великій Британії існує традиція витрачати на обручку суму, еквівалентну тримісячному заробітку, хоча все більше пар обирають більш індивідуальний підхід.

Як повідомляв Фокус, наречена Кріштіану Роналду показала розкішну каблучку з діамантом крупним планом.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав, як весільна обручка під час бою врятувала життя спецпризначенцю ССО.