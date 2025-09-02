Пиво можно заказать даже в McDonald's: какая страна лучшая для ценителей алкоголя

Португалия возглавила рейтинг доступных стран для потребления алкоголя благодаря сочетанию высокого уровня виноделия, низких цен и особой культуры. К тому же туристы могут заказать пиво даже в сети быстрого питания McDonald's.

По информации издания The Telegraf, страна стала победителем благодаря высоким показателям потребления вина на душу населения и доступности алкогольных напитков. Отмечается, что Португалия имеет одни из самых низких цен в Европе и отличается особыми традициями. В частности, в Лиссабоне популярным средством от похмелья является ликер Ginjinha, который можно приобрести в небольших "закусочных" в любое время дня.

The Sun уточняет, что Португалия заняла второе место в мире по потреблению вина — в среднем 52,3 литра на человека ежегодно. В частности, писательница Лорен Кларк, которая переехала в Лиссабон, рассказала, что в столице можно купить бокал вина "по цене британского кофе".

В Лиссабоне популярным средством от похмелья является ликер Ginjinha Фото: telegraf

Причина низких цен кроется в большом количестве виноградников — в стране их около 4700. Португалия известна производством портвейна в долине Дору, сладкого вина крепостью 19-22%, которое обычно подают к десертам.

Также издание отмечает, что средняя цена местного пива в Лиссабоне составляет около 3 евро, тогда как бокал вина в заведении можно приобрести за 5,50 евро.

Возвращаясь к публикации издания The Telegraf, в рейтинг стран, где алкоголь доступен и популярен, кроме Португалии, также вошли Испания, Италия, США, Грузия, Австрия, Чехия, Нидерланды, Германия и Румыния.

Например, в Чехии самое дешевое пиво в Европе, в Германии традиционно сильная культура пивоварения, Грузия известна вином и гостеприимством, а Румыния имеет самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения в мире.

