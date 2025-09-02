Пиво можна замовити навіть у McDonald's: яка країна найкраща для поціновувачів алкоголю

Португалія очолила рейтинг доступних країн для споживання алкоголю завдяки поєднанню високого рівня виноробства, низьких цін та особливої культури. До того ж туристи можуть замовити пиво навіть у мережі швидкого харчування McDonald’s.

За інформацією видання The Telegraf, країна стала переможцем завдяки високим показникам споживання вина на душу населення та доступності алкогольних напоїв. Зазначається, що Португалія має одні з найнижчих цін у Європі та вирізняється особливими традиціями. Зокрема, у Лісабоні популярним засобом від похмілля є лікер Ginjinha, який можна придбати у невеликих "закусочних" будь-якої пори дня.

The Sun уточнює, що Португалія посіла друге місце у світі за споживанням вина — у середньому 52,3 літра на людину щороку. Зокрема, письменниця Лорен Кларк, яка переїхала до Лісабона, розповіла, що у столиці можна купити келих вина "за ціною британської кави".

У Лісабоні популярним засобом від похмілля є лікер Ginjinha Фото: telegraf

Причина низьких цін криється у великій кількості виноградників — у країні їх приблизно 4700. Португалія відома виробництвом портвейну у долині Дору, солодкого вина міцністю 19–22%, яке зазвичай подають до десертів.

Також видання зауважує, що середня ціна місцевого пива в Лісабоні становить приблизно 3 євро, тоді як келих вина у закладі можна придбати за 5,50 євро.

Повертаючись до публікації видання The Telegraf, до рейтингу країн, де алкоголь доступний та популярний, окрім Португалії, також увійшли Іспанія, Італія, США, Грузія, Австрія, Чехія, Нідерланди, Німеччина та Румунія.

Наприклад, у Чехії найдешевше пиво в Європі, в Німеччині традиційно сильна культура пивоваріння, Грузія відома вином і гостинністю, а Румунія має найвищий рівень споживання алкоголю на душу населення у світі.

