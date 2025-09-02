Октябрьские каникулы в Европе: какие теплые страны стоит посетить туристам осенью

В октябре в Европе можно еще найти теплые направления для отдыха, где температура колеблется от 25 до 28°C, а пляжи и города остаются комфортными для прогулок и купания. Туристы могут выбрать Лимасол, Валетту, Канарские острова или Кос и воспользоваться доступными пакетными предложениями на осенний отдых.

Related video

По информации The Sun, первым в списке является Лимасол на Кипре, где температура достигает 28°C. В общем, эта локация известна Старым городом и пристанью для яхт и Лимасольским замком, где в 1191 году Ричард Львиное Сердце женился на Беренгарии Наваррской. В замке работает Кипрский средневековый музей с коллекцией керамики, надгробий и оружия.

Лимасол на Кипре Фото: Из открытых источников

В то же время пляжи Дасуди и Ледис-Майл, отмеченные Голубым флагом, привлекают туристов золотым песком, спокойной водой и живописными пейзажами. В частности, Дасуди простирается более чем на километр и имеет рядом сосновый лес с прогулочными тропами, а Ледис-Майл длиной 5 км позволяет наблюдать фламинго в соленом озере Акротири. Стоимость трехдневно-пятидневного отдыха в Лимассоле колеблется от 379 до 434 фунтов стерлингов на человека.

Вторым направлением является Валетта на Мальте с температурой до 25°C. Как пишет издание, город-крепость и объект ЮНЕСКО отличается барочной архитектурой и живописными гаванями. Среди главных достопримечательностей — собор Святого Иоанна и дворец Великого магистра. Для купания стоит посетить залив Меллиха с мелководной водой и пляжным клубом San Remo. Пакетные предложения включают отель Soreda с системой "все включено" от 489 фунтов стерлингов на человека.

Валетта на Мальте Фото: Из открытых источников

Кроме этого, Канарские острова предлагают температуру до 27°C и многочисленные пляжи, вулканические ландшафты и испанскую кухню. Туристы могут выбирать Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура или Ла-Пальму. Пакеты включают Lanzarote Paradise на Лансароте от 433 фунтов стерлингов и парк Виджилия в Тенерифе от 447 фунтов стерлингов.

Канарские острова Фото: avestravel.com.ua

Четвертым направлением является греческий остров Кос с температурой до 26°C. Здесь расположены пляжи Айос-Стефанос и Тигаки, руины древней базилики, средневековый замок и гавань с местными тавернами. Пляж Тигаки получил награду Traveller's Choice Award 2025 за высокий рейтинг на TripAdvisor. Пакетные предложения включают отель Angela от 591,56 фунта стерлингов и Aegean Houses от 443 фунтов стерлингов на семь ночей.

остров Кос Фото: Из открытых источников

Ранее Фокус писал, что Португалия возглавила рейтинг доступных стран для потребления алкоголя благодаря сочетанию высокого уровня виноделия, низких цен и особой культуры. К тому же туристы могут заказать пиво даже в сети быстрого питания McDonald's.

Кроме этого, издание писало, что Сальвадор, Колумбия и Албания, которые ранее считались опасными для путешествий, неожиданно обрели популярность и привлекают все больше туристов из разных уголков мира. Зато традиционно популярные направления, такие как Великобритания и Ирландия, сейчас посещают меньше иностранцев.