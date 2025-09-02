Жовтневі канікули в Європі: до яких теплих країн варто завітати туристам осінню

У жовтні в Європі можна ще знайти теплі напрямки для відпочинку, де температура коливається від 25 до 28°C, а пляжі та міста залишаються комфортними для прогулянок і купання. Туристи можуть обрати Лімасол, Валетту, Канарські острови або Кос і скористатися доступними пакетними пропозиціями на осінній відпочинок.

За інформацією The Sun, першим у списку є Лімасол на Кіпрі, де температура сягає 28°C. Загалом, ця локація відома Старим містом і пристанню для яхт та Лімасольським замком, де в 1191 році Річард Левове Серце одружився з Беренгарією Наваррською. В замку працює Кіпрський середньовічний музей із колекцією кераміки, надгробків і зброї.

Лімасол на Кіпрі Фото: З відкритих джерел

Водночас пляжі Дасуді та Ледіс-Майл, відзначені Блакитним прапором, приваблюють туристів золотим піском, спокійною водою та мальовничими пейзажами. Зокрема, Дасуді простягається на понад кілометр і має поруч сосновий ліс із прогулянковими стежками, а Ледіс-Майл довжиною 5 км дозволяє спостерігати фламінго в солоному озері Акротірі. Вартість триденно-п’ятиденного відпочинку в Лімасолі коливається від 379 до 434 фунтів стерлінгів на особу.

Другим напрямком є Валетта на Мальті з температурою до 25°C. Як пише видання, місто-фортеця та об’єкт ЮНЕСКО вирізняється бароковою архітектурою та мальовничими гаванями. Серед головних пам’яток — собор Святого Івана та палац Великого магістра. Для купання варто відвідати затоку Мелліха з мілководною водою та пляжним клубом San Remo. Пакетні пропозиції включають готель Soreda з системою "все включено" від 489 фунтів стерлінгів на особу.

Валетта на Мальті Фото: З відкритих джерел

Окрім цього, Канарські острови пропонують температуру до 27°C і численні пляжі, вулканічні ландшафти та іспанську кухню. Туристи можуть обирати Тенерифе, Гран-Канарія, Лансароте, Фуертевентура або Ла-Пальму. Пакети включають Lanzarote Paradise на Лансароте від 433 фунтів стерлінгів і парк Віджілія в Тенерифе від 447 фунтів стерлінгів.

Канарські острови Фото: avestravel.com.ua

Четвертим напрямком є грецький острів Кос із температурою до 26°C. Тут розташовані пляжі Айос-Стефанос та Тігакі, руїни стародавньої базиліки, середньовічний замок і гавань з місцевими тавернами. Пляж Тігакі отримав нагороду Traveller's Choice Award 2025 за високий рейтинг на TripAdvisor. Пакетні пропозиції включають готель Angela від 591,56 фунта стерлінгів і Aegean Houses від 443 фунтів стерлінгів на сім ночей.

острів Кос Фото: З відкритих джерел

