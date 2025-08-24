Раніше вважалися небезпечними: у які несподівані країни світу почали активно їздити туристи і чому

Країни, які донедавна вважалися небезпечними для мандрівок, несподівано почали здобувати популярність та приваблюють все більше туристів з різних куточків планети. Натомість у популярні країни серед туристів, такі як Велика Британія та Ірландія, їздять менше іноземців.

Франція очолила перше місце у рейтингу, країн, де зростає кількість туристів, тоді як крихітна острівна країна Тувалу — останнє. Про це пише видання Telegraph Travel, яке здійснило комплексний аналіз статистики світового туризму Всесвітньої туристичної організації ООН (UNTWO).

Сальвадор

See Sights | Сальвадор

Лише 10 років тому у Сальвадорі рівень вбивств був провідним у світі: 106,3 на 100 000 жителів. Однак чинний президент Наїб Букеле проводить активну боротьбу зі злочинністю, завдяки чому рівень вбивств становить 1,9 на 100 000 (трохи більше, ніж у Великій Британії).

У 2024 році прийняла 3,2 мільйона іноземних туристів, включаючи понад 1,2 мільйона з США, що на 80 відсотків більше, ніж у 2019 році.

Видання International Drivers Assotiation пише, що туристи обирають Сальвадор через низку причин:

вулканічні пейзажі: у Сальвадорі багато вулканів, а вулкан Санта-Ана вважається одним з наймальовничіших. З його вершини відкривається вид на озеро з блакитною водою, а поблизу є геотермальні гарячі джерела;

незаймані пляжі, де мало людей, чиста вода і піщані пляжі;

історичні місця: у Сальвадорі є античні руїни — лише Сан-Андреас, старе церемоніальне місце, викликає чимало зацікавленості в іноземців.

Колумбія

Pixabay | Колумбія

Ще одна колишня країна Латинської Америки, яка була охоплена злочинністю, також пережила серйозний сплеск туризму. Це — Колумбія, яку колись не розглядали для подорожей туристи через запеклі нарковійни.

У 2024 році країну відвідали майже 6,6 млн іноземних туристів — на 58 відсотків більше, ніж у 2019 році, коли їх було 4,2 млн.

Ось чому туристи обирають Колумбію для мандрівок:

маленькі барвисті містечка: у цьому — вся краса та привабливість країни. Саленто — одне з таких містечок, де вулиці засіяні яскравими будинками, пофарбованими у різні кольори. Також тут є свої гастрономічні родзинки, як-от гарячий шоколад із сиром;

мальовнича природа: у долині Кокора росте найвища пальма у світі, яка також є символом Колумбії;

таємниці історії: колумбійське Мачу-Пікчу — загублене місто в горах Сьєрра-Невада. Науковці вважають, що його було засновано на 650 років раніше, від знаменитого Мачу-Пікчу.

Албанія

Pexels | Албанія

Донедавна Албанія вважалася доволі незвичайним варіантом для літньої відпустки, однак за останні роки пережила справжній туристичний "бум". Майже 11,3 млн іноземних туристів відвідали країну у 2024 році, що на 6,1 млн більше, ніж у 2019 році, тобто на 84,3 відсотка більше.

Як свідчать дані сайту culgeographies, в Албанію туристи їдуть через низку причин:

чисті пляжі: Адріатичне та Іонічне моря з білим піском та прозорою водою;

бюджетний відпочинок: ціни в Албанії значно нижчі, ніж у Греції або Чорногорії;

історичні локації: старовинні міста, замки та руїни;

гастрономічна мандрівка: кухня поєднує балканські, італійські та грецькі традиції.

Окрім того, у рейтинг популярних країн серед туристів потрапили Катар, Мальта та Франція.

