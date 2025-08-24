Раньше считались опасными: в какие неожиданные страны мира начали активно ездить туристы и почему

Страны, которые до недавнего времени считались опасными для путешествий, неожиданно начали приобретать популярность и привлекают все больше туристов из разных уголков планеты. Зато в популярные страны среди туристов, такие как Великобритания и Ирландия, ездят меньше иностранцев.

Франция возглавила первое место в рейтинге стран, где растет количество туристов, тогда как крошечная островная страна Тувалу — последнее. Об этом пишет издание Telegraph Travel, которое осуществило комплексный анализ статистики мирового туризма Всемирной туристической организации ООН (UNTWO).

Сальвадор

Посмотреть достопримечательности | Сальвадор

Всего 10 лет назад в Сальвадоре уровень убийств был ведущим в мире: 106,3 на 100 000 жителей. Однако действующий президент Наиб Букеле проводит активную борьбу с преступностью, благодаря чему уровень убийств составляет 1,9 на 100 000 (чуть больше, чем в Великобритании).

В 2024 году приняла 3,2 миллиона иностранных туристов, включая более 1,2 миллиона из США, что на 80 процентов больше, чем в 2019 году.

Издание International Drivers Assotiation пишет, что туристы выбирают Сальвадор по ряду причин:

вулканические пейзажи: в Сальвадоре много вулканов, а вулкан Санта-Ана считается одним из самых живописных. С его вершины открывается вид на озеро с голубой водой, а поблизости есть геотермальные горячие источники;

нетронутые пляжи, где мало людей, чистая вода и песчаные пляжи;

исторические места: в Сальвадоре есть античные руины — только Сан-Андреас, старое церемониальное место, вызывает немало интереса у иностранцев.

Колумбия

Pixabay | Колумбия

Еще одна бывшая страна Латинской Америки, которая была охвачена преступностью, также пережила серьезный всплеск туризма. Это — Колумбия, которую когда-то не рассматривали для путешествий туристы из-за ожесточенных наркоманий.

В 2024 году страну посетили почти 6,6 млн иностранных туристов — на 58 процентов больше, чем в 2019 году, когда их было 4,2 млн.

Вот почему туристы выбирают Колумбию для путешествий:

маленькие красочные городки: в этом — вся красота и привлекательность страны. Саленто — один из таких городков, где улицы усеяны яркими домами, окрашенными в разные цвета. Также здесь есть свои гастрономические изюминки, например горячий шоколад с сыром;

живописная природа: в долине Кокора растет самая высокая пальма в мире, которая также является символом Колумбии;

тайны истории: колумбийское Мачу-Пикчу — затерянный город в горах Сьерра-Невада. Ученые считают, что он был основан на 650 лет раньше, чем знаменитый Мачу-Пикчу.

Албания

Pexels | Албания

До недавнего времени Албания считалась довольно необычным вариантом для летнего отпуска, однако за последние годы пережила настоящий туристический "бум". Почти 11,3 млн иностранных туристов посетили страну в 2024 году, что на 6,1 млн больше, чем в 2019 году, то есть на 84,3 процента больше.

Как свидетельствуют данные сайта culgeographies, в Албанию туристы едут по ряду причин:

чистые пляжи: Адриатическое и Ионическое моря с белым песком и прозрачной водой;

бюджетный отдых: цены в Албании значительно ниже, чем в Греции или Черногории;

исторические локации: старинные города, замки и руины;

гастрономическое путешествие: кухня сочетает балканские, итальянские и греческие традиции.

Кроме того, в рейтинг популярных стран среди туристов попали Катар, Мальта и Франция.

