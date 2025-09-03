Райский уголок: соседи превратили общий балкон в одном из столичных ЖК в зону для отдыха (фото)

Несмотря на эвакуационное назначение общего балкона в жилом комплексе, соседи сделали из этого места уютный уголок. На балконе красуются огурцы, клубника и разнообразный декор.

Жительница одного из жилого комплекса в Киеве поделилась фотографиями общего балкона с соседями. Она опубликовала фотографии в Threads.

"Второе лето нашего общего балкона в Киеве. К цветам присоединились огурцы и клубника. Взрослеть все интереснее", — написала девушка в заметке.

По словам девушки под никнеймом spacegirltanyaonearth, они с соседями оформили общий балкон, который служит как эвакуационный.

"Этим балконом в случае чего пользуются только 5 квартир на этаже. Со всеми соседями все согласовано. С ОСМД — все согласовано, проходили 2 раза проверку и расчищали место, чтобы легко пройти к лестнице. Убрали барные стулья и качели, делали перестановку", — отметила пользовательница Threads.

Реакции людей

Пользователи соцсети отреагировали на идею с восторгом. Большинству она понравилась. В частности, писали следующее:

"Извините за душность, но разве общие балконы не несут пожарно-безопасную функцию и не должны быть ничем не загромождены? Хотя красиво невероятно, конечно"

"Меня больше поражает то, что это общий балкон, такого еще не видела. А как люди там себя ведут? Хоть не засыпают?"

"Это называется так выглядят нормальные соседи"

"Я влюблена в ваш балкон"

"Вам, наверное, повезло с соседями"

"Это уже ботанический сад, а не балкон"

