Райський куточок: сусіди перетворили загальний балкон в одному зі столичних ЖК на зону для відпочинку (фото)

Попри евакуаційне призначення загального балкону в житловому комплексі, сусіди зробили з цього місця затишний куточок. На балконі красуються огірки, полуниця та різноманітний декор.

Мешканка одного з житлового комплексу в Києві поділилася фотографіями спільного балкону з сусідами. Вона опублікувала світлини в Threads.

"Друге літо нашого загального балкону у Києві. До квітів доєднались огірки та полуниця. Дорослішати все цікавіше", — написала дівчина в дописі.

За словами дівчини під нікнеймом spacegirltanyaonearth, вони з сусідами оформили загальний балкон, який служить як евакуаційний.

"Цим балконом в разі чого користуються лише 5 квартир на поверсі. З усіма сусідами все погоджено. З ОСББ — все погоджено, проходили 2 рази перевірку та розчищали місце, щоб легко пройти до сходів. Прибрали барні стільці та гойдалку, робили перестановку", — зазначила користувачка Threads.

Реакції людей

Користувачі соцмережі відреагували на ідею із захватом. Більшості вона сподобалась. Зокрема, писали таке:

"Вибачте за душність, але хіба загальні балкони не несуть пожежно-безпекову функцію і не мають бути нічим не захаращені? Хоча красиво неймовірно, звісно"

"Мене більше вражає те, що це загальний балкон, такого ще не бачила. А як люди там себе поводять? Хоч не засирають?"

"Це називається так виглядають нормальні сусіди"

"Я закохана у ваш балкон"

"Мабуть вам поталанило з сусідами"

"Це вже ботанічний сад, а не балкон"

