Райський куточок: сусіди перетворили загальний балкон в одному зі столичних ЖК на зону для відпочинку (фото)
Попри евакуаційне призначення загального балкону в житловому комплексі, сусіди зробили з цього місця затишний куточок. На балконі красуються огірки, полуниця та різноманітний декор.
Мешканка одного з житлового комплексу в Києві поділилася фотографіями спільного балкону з сусідами. Вона опублікувала світлини в Threads.
"Друге літо нашого загального балкону у Києві. До квітів доєднались огірки та полуниця. Дорослішати все цікавіше", — написала дівчина в дописі.
За словами дівчини під нікнеймом spacegirltanyaonearth, вони з сусідами оформили загальний балкон, який служить як евакуаційний.
"Цим балконом в разі чого користуються лише 5 квартир на поверсі. З усіма сусідами все погоджено. З ОСББ — все погоджено, проходили 2 рази перевірку та розчищали місце, щоб легко пройти до сходів. Прибрали барні стільці та гойдалку, робили перестановку", — зазначила користувачка Threads.
Реакції людей
Користувачі соцмережі відреагували на ідею із захватом. Більшості вона сподобалась. Зокрема, писали таке:
- "Вибачте за душність, але хіба загальні балкони не несуть пожежно-безпекову функцію і не мають бути нічим не захаращені? Хоча красиво неймовірно, звісно"
- "Мене більше вражає те, що це загальний балкон, такого ще не бачила. А як люди там себе поводять? Хоч не засирають?"
- "Це називається так виглядають нормальні сусіди"
- "Я закохана у ваш балкон"
- "Мабуть вам поталанило з сусідами"
- "Це вже ботанічний сад, а не балкон"
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Американці масово ставлять сонячні панелі на балкони. Ці системи, давно поширені в Європі, приваблюють американців доступністю і простотою установки.
- Зокрема, люди іноді встановлюють на балконах вітрогенератори з вертикально розташованою віссю.
Крім того, жінка купила занедбаний будинок на Сицилії за євро і перетворила його на розкішний дім із чотирма спальнями, п’ятьма ванними кімнатами, сауною, бібліотекою та балконом.