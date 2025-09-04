Zara постепенно возвращается в РФ: бренд регистрирует новый логотип (фото)

Популярный магазин одежды Zara готовится возобновить присутствие на российском рынке, несмотря на приостановление деятельности в 2022 году. Известно, что компания начала регистрировать новый товарный знак в России.

По информации российского издания "News.ru", испанская компания Inditex, владелец бренда Zara, создала новый логотип на синем фоне и подала заявку на регистрацию торговой марки. В частности, в публикации отмечается, что магазины Zara временно прекратили работу в России в марте 2022 года, а в октябре того же года Inditex объявила о продаже российского бизнеса арабскому ритейлеру Daher Group. На месте бывших магазинов Zara и других брендов Inditex открылись магазины под названиями Maag и Dub.

Zara регистрирует торговую марку в России — Telegram-канал "Shot Проверка" со ссылкой на данные Роспатента Фото: Telegram

Ранее аналогичные шаги предпринял японский холдинг Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, подав в Роспатент десять заявок на регистрацию торговых марок, включая логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo, а также русскую версию названия — "Юникло". Холдингу уже принадлежит 27 торговых марок, связанных с Uniqlo, две — с GU и три — с Fast Retailing.

Похожую стратегию восстановления присутствия на российском рынке ранее применила компания Makita, специализирующаяся на производстве электроинструментов. Она постепенно увеличивает объемы ввоза продукции, планируя к осени вернуть часть ассортимента, который исчез из магазинов после сокращения поставок в феврале 2022 года.

Напомним, что в 2022 году испанский холдинг Inditex решил оставить свой бизнес в России из-за продажи компании ливанскому предпринимателю. В новых магазинах не планировалось представление всех коллекций бренда.

Тогда же предполагалось открытие четырех брендов, которые ранее входили в состав Inditex Group вместе с Zara. Российский офис продолжал работу, но уже под руководством ливанского владельца.

В планах также было переименование популярного Zara на Z, а Bershka — на Br, чтобы сохранить узнаваемость у клиентов после ухода оригинальных магазинов с рынка РФ. Ливанская группа Daher приобрела несколько брендов Inditex, оставив их присутствие в России. Среди магазинов, которые продолжили деятельность, были Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.