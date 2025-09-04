Zara поступово повертається до РФ: бренд реєструє новий логотип (фото)

Популярний магазин одягу Zara готується відновити присутність на російському ринку, попри призупинення діяльності у 2022 році. Наразі відомо, що компанія почала реєструвати новий товарний знак у Росії.

За інформацією російського видання "News.ru", іспанська компанія Inditex, власник бренду Zara, створила новий логотип на синьому тлі та подала заявку на реєстрацію торгової марки. Зокрема, у публікації зазначається, що магазини Zara тимчасово припинили роботу в Росії у березні 2022 року, а в жовтні того ж року Inditex оголосила про продаж російського бізнесу арабському ритейлеру Daher Group. На місці колишніх магазинів Zara та інших брендів Inditex відкрилися магазини під назвами Maag і Dub.

Zara реєструє торгову марку в Росії

Раніше аналогічні кроки зробив японський холдинг Fast Retailing, власник бренду Uniqlo, подавши до Роспатенту десять заявок на реєстрацію торгових марок, включно з логотипами GU, Fast Retailing Co. та Uniqlo, а також російською версією назви — "Юникло". Холдингу вже належить 27 торгових марок, пов’язаних із Uniqlo, дві — з GU та три — з Fast Retailing.

Схожу стратегію відновлення присутності на російському ринку раніше застосувала компанія Makita, що спеціалізується на виробництві електроінструментів. Вона поступово збільшує обсяги ввезення продукції, плануючи до осені повернути частину асортименту, який зник із магазинів після скорочення постачань у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що у 2022 році іспанський холдинг Inditex вирішив залишити свій бізнес у Росії через продаж компанії ліванському підприємцю. У нових магазинах не планувалося представлення всіх колекцій бренду.

Тоді ж передбачалося відкриття чотирьох брендів, які раніше входили до складу Inditex Group разом із Zara. Російський офіс продовжував роботу, але вже під керівництвом ліванського власника.

У планах також було перейменування популярного Zara на Z, а Bershka — на Br, щоб зберегти впізнаваність у клієнтів після виходу оригінальних магазинів із ринку РФ. Ліванська група Daher придбала кілька брендів Inditex, залишивши їх присутність у Росії. Серед магазинів, які продовжили діяльність, були Zara, Bershka, Pull&Bear та Stradivarius.