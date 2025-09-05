5 сентября 2025 года: Захария и Елисаветы — что сегодня нельзя делать
Сегодня православная церковь почитает память священника Захария и его супруги Елисаветы. В этот день нельзя доверять незнакомцам и стричь волосы.
Что случилось 5 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память священника Захария и его супруги Елисаветы – родителей Иоанна Предтечи. Пара долго не могла иметь детей, пока однажды они не узнали о том, что у них будет сын – Захарий от этой новости потерял дар речи, а заговорил только в день рождения Иоанна, став пророчить о нем как о Предтечи Господа.
Когда Ирод убивал младенцев, Захарию и Елисавете пришлось прятать Иоанна в пустыне. Захария схватили, чтобы узнать о нахождении жены и сына, но тот ничего не сказал, за что был убит. Спустя 40 дней жизни в пустыне Елисавета умерла, а Иоанна выкормил ангел.
Что нельзя делать 5 сентября:
- доверять незнакомцам;
- стричь волосы;
- заводить новые комнатные растения.
Народные приметы и поверья:
- листья пожелтели – осень будет ранней, а зима холодной;
- на рябине много ягод — осенью ждите много дождей;
- домашний скот прячется в сарай — погода скоро ухудшится.
День ангела празднуют:
Ефрем, Иоанн, Николай, Павел.
Родились 5 сентября:
1946 год — Фредди Меркьюри, британский певец, автор песен, лидер группы Queen.
Также в этот день:
1015 год — в борьбе за киевский престол князь Святополк убивает брата Глеба;
1939 год — США провозглашают нейтралитет во Второй мировой войне.
