5 вересня 2025 року: Захарія та Єлисавети — що сьогодні не можна робити

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священика Захарія та його дружини Єлисавети. Цього дня не можна довіряти незнайомцям і стригти волосся.

Що сталося 5 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священика Захарія та його дружини Єлисавети — батьків Іоанна Предтечі. Пара довго не могла мати дітей, поки одного разу вони не дізналися про те, що у них буде син — Захарій від цієї новини втратив дар мови, а заговорив тільки в день народження Іоанна, ставши пророкувати про нього як про Предтечу Господа.

Коли Ірод вбивав немовлят, Захарію та Єлисаветі довелося ховати Іоанна в пустелі. Захарія схопили, щоб дізнатися про знаходження дружини і сина, але той нічого не сказав, за що був убитий. Через 40 днів життя в пустелі Єлисавета померла, а Іоанна вигодував ангел.

Що не можна робити 5 вересня:

довіряти незнайомцям;

стригти волосся;

заводити нові кімнатні рослини.

Народні прикмети та повір'я:

листя пожовкло — осінь буде ранньою, а зима холодною;

на горобині багато ягід — восени чекайте багато дощів;

домашня худоба ховається в сарай — погода скоро погіршиться.

День ангела святкують:

Єфрем, Іоанн, Миколай, Павло.

Народилися 5 вересня:

1946 рік — Фредді Мерк'юрі, британський співак, автор пісень, лідер групи Queen.

Також цього дня:

1015 рік — у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;

1939 рік — США проголошують нейтралітет у Другій світовій війні.

