Световой меч Дарта Вейдера установил рекорд на аукционе: реквизит оценили в более чем 150 млн
Световой меч одного из самых известных персонажей кино, Дарта Вейдера, был продан на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе за рекордные $3,65 млн (более 154 млн грн). эта сумма стала самой большой в истории продаж предметов из франшизы "Звездные войны".
Как сообщает The Hollywood Reporter, реквизит использовался в фильмах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Его держали на съемочной площадке актер Дэвид Прауз и каскадер Боб Андерсон. Перед началом торгов оценка меча колебалась от $1 млн (42 млн грн) до $3 млн (126 млн грн), однако финальная цена превысила ожидания.
Этот световой меч стал первым и пока единственным экземпляром главного героя из оригинальной трилогии, выставленным на аукцион. Событие совпало с празднованием 45-й годовщины выхода фильма "Империя наносит ответный удар".
Спрос на предметы из культовых лент был высоким. Так, световой меч Энакина Скайуокера из приквелов, которым пользовался актер Хайден Кристенсен, ушел с молотка за $126 тыс. (5,3 млн грн), что почти вдвое превысило прогноз. Среди других лотов — кнут и пояс Индианы Джонса, использованные Харрисоном Фордом в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", которые приобрели за $475,6 тыс. (20 млн грн).
Также флейта Жан-Люка Пикара из "Звездного пути: Следующее поколение" была продана за $403,2 тыс. (17 млн грн), а огнеметный танк и рюкзак из "Однажды в Голливуде", которые носил Леонардо ДиКаприо, — за $346,5 тыс. (14,6 млн грн).
Операционный директор Propstore Брэндон Алингер назвал этот меч "произведением уровня Грааля, достойным лучших коллекций мира". По его словам, настоящие световые мечи из оригинальной трилогии сохранились крайне редко.
Торги состоялись в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе, аукцион продлится до субботы онлайн, по телефону и заочно.
