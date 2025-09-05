Световой меч Дарта Вейдера установил рекорд на аукционе: реквизит оценили в более чем 150 млн

Световой меч одного из самых известных персонажей кино, Дарта Вейдера, был продан на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе за рекордные $3,65 млн (более 154 млн грн). эта сумма стала самой большой в истории продаж предметов из франшизы "Звездные войны".

Как сообщает The Hollywood Reporter, реквизит использовался в фильмах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Его держали на съемочной площадке актер Дэвид Прауз и каскадер Боб Андерсон. Перед началом торгов оценка меча колебалась от $1 млн (42 млн грн) до $3 млн (126 млн грн), однако финальная цена превысила ожидания.

Этот световой меч стал первым и пока единственным экземпляром главного героя из оригинальной трилогии, выставленным на аукцион. Событие совпало с празднованием 45-й годовщины выхода фильма "Империя наносит ответный удар".

Световой меч Дарта Вейдера Фото: Скриншот

Спрос на предметы из культовых лент был высоким. Так, световой меч Энакина Скайуокера из приквелов, которым пользовался актер Хайден Кристенсен, ушел с молотка за $126 тыс. (5,3 млн грн), что почти вдвое превысило прогноз. Среди других лотов — кнут и пояс Индианы Джонса, использованные Харрисоном Фордом в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", которые приобрели за $475,6 тыс. (20 млн грн).

Плеть Индианы Джонса Фото: Heritage Auctions

Также флейта Жан-Люка Пикара из "Звездного пути: Следующее поколение" была продана за $403,2 тыс. (17 млн грн), а огнеметный танк и рюкзак из "Однажды в Голливуде", которые носил Леонардо ДиКаприо, — за $346,5 тыс. (14,6 млн грн).

Операционный директор Propstore Брэндон Алингер назвал этот меч "произведением уровня Грааля, достойным лучших коллекций мира". По его словам, настоящие световые мечи из оригинальной трилогии сохранились крайне редко.

Оби-Ван Кеноби против Дарта Вейдера

Торги состоялись в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе, аукцион продлится до субботы онлайн, по телефону и заочно.

