Світловий меч Дарта Вейдера встановив рекорд на аукціоні: реквізит оцінили у понад 150 млн

Світловий меч одного з найвідоміших персонажів кіно, Дарта Вейдера, було продано на аукціоні Propstore в Лос-Анджелесі за рекордні $3,65 млн (понад 154 млн грн). ця сума стала найбільшою в історії продажів предметів із франшизи "Зоряні війни".

Як повідомляє The Hollywood Reporter, реквізит використовувався у фільмах "Імперія завдає удару у відповідь" та "Повернення джедая". Його тримали на знімальному майданчику актор Девід Прауз та каскадер Боб Андерсон. Перед початком торгів оцінка меча коливалася від $1 млн (42 млн грн) до $3 млн (126 млн грн), проте фінальна ціна перевищила очікування.

Цей світловий меч став першим і наразі єдиним екземпляром головного героя з оригінальної трилогії, виставленим на аукціон. Подія збіглася зі святкуванням 45-ї річниці виходу фільму "Імперія завдає удару у відповідь".

Світловий меч Дарта Вейдера Фото: Скриншот

Попит на предмети з культових стрічок був високим. Так, світловий меч Енакіна Скайвокера із приквелів, яким користувався актор Гайден Крістенсен, пішов із молотка за $126 тис. (5,3 млн грн), що майже удвічі перевищило прогноз. Серед інших лотів – батіг та пояс Індіани Джонса, використані Гаррісоном Фордом у фільмі "Індіана Джонс та останній хрестовий похід", які придбали за $475,6 тис. (20 млн грн).

Батіг Індіани джонса Фото: Heritage Auctions

Також флейта Жан-Люка Пікара з "Зоряного шляху: Наступне покоління" була продана за $403,2 тис. (17 млн грн), а вогнеметний танк і рюкзак із "Одного разу в Голлівуді", які носив Леонардо ДіКапріо, – за $346,5 тис. (14,6 млн грн).

Операційний директор Propstore Брендон Алінгер назвав цей меч "витвором рівня Грааля, гідним найкращих колекцій світу". За його словами, справжні світлові мечі з оригінальної трилогії збереглися вкрай рідко.

Обі - Ван Кенобі проти Дарта Вейдера

Торги відбулися в Автомобільному музеї Петерсена в Лос-Анджелесі, аукціон триватиме до суботи онлайн, телефоном та заочно.

