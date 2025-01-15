Вісточка від Дарта Вейдера: в океані знайшли надгіганта в його культовому "шоломі" (фото)

Дослідники відкрили новий неймовірно величезний вид морських клопів, яких назвали на честь Дарта Вейдера із "Зоряних воєн".

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Деякі з них давно відомі науці, а інші ми все ще продовжуємо відкривати, до того ж більшість із ще незнайомих нам видів, як правило, живуть в океані, пише Live Science.

Вчені виявили небаченого раніше гігантського морського клопа після вивчення зразків, куплених у рибалок у В'єтнамі. Далі вони вивчили зразок і виявили, що він належить раніше невідомому виду, який дістав назву Bathynomus vaderi через його схожість із культовим шоломом Дарта Вейдера із "Зоряних воєн".

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Зазначимо, що новий вид належить до роду Bathynomus і являє собою гігантський ізопод, який удосталь трапляється в холодних глибоких водах Південнокитайського моря. Довжина цих гігантів сягає близько 32,5 сантиметра, а їхня вага може становити близько 1 кілограма, що робить їх одними з найбільших відомих ізопод.

Дослідники зазначають, що вид був названий "vaderi", тому що його голова нагадує культовий шолом Дарта Вейдера із "Зоряних воєн". Раніше цей вид було виявлено тільки поблизу островів Спратлі, архіпелагу в Південнокитайському морі, проте дослідники вважають, що він може мешкати та в інших частинах Південнокитайського моря.

Доктор Нгуєн Тхань Сон тримає гігантський екземпляр іншого виду гігантських ізопод, виявленого у В'єтнамі Фото: Peter Ng

У новому дослідженні вчені вивчили зразки, спіймані місцевими рибалками, і виявили, що у кількох особин є відмінні риси, що виділяють їх як окремий вид. Серед таких особливостей вчені описали виражену западину в тазовій кістці та унікальний кістковий гребінь, що виступає з коракоїдної кістки, який відрізняє його від інших надгігантських ізопод.

Науковці зазначають, що види Bathynomus нещодавно стали делікатесом у В'єтнамі та їх часто порівнюють із лобстерами. У результаті попит перетворив цих гігантських морських клопів на дорогий основний продукт на ринку морепродуктів. Дослідники зазначають, то цей комерційний інтерес, на жаль, створює як можливості, так і проблеми, кажуть дослідники. Ринок, що швидко зростає, може поставити під загрозу гігантських ізоподів, але він також може прокласти шлях до більш суворих правил і стійких методів глибоководної риболовлі.

До слова, попри свої дивовижні розміри, новий вид зовсім не є найбільшим видом ізопод. Дослідники зазначають, що титул найбільшого ізопода належить B. Jamesi, довжина якого може сягати 50 сантиметрів, а вага — близько 2,6 кілограма. Надгігантські ізоподи часто зустрічаються в глибоководному середовищі, тому їх складно вивчати через недоступність.

Раніше Фокус писав про те, що навіщо вчені називають нові види тварин на честь Трампа або магістра Йоди.