Весточка от Дарта Вейдера: в океане нашли сверхгиганта в его культовом "шлеме" (фото)

Исследователи открыли новый невероятно огромный вид морских клопов, которых назвали в честь Дарта Вейдейра из "Звездный войн".

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов. Некоторые из них давно известны науке, а другие мы все еще продолжаем открывать, причем большинство из еще незнакомых нам видов, как правило, живут в океане, пишет Live Science.

Ученые обнаружили невиданного ранее гигантского морского клопа после изучения образцов, купленных у рыбаков во Вьетнаме. Далее они изучили образец и обнаружили, что он принадлежит ранее неизвестному виду, который получил название Bathynomus vaderi из-за его сходства с культовым шлемом Дарта Вейдера из "Звездных войн".

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Отметим, что новый вид принадлежит к роду Bathynomus и представляет собой гигантский изопод, который в изобилии встречается в холодных глубоких водах Южно-Китайского моря. Длина этих гигантов достигает около 32,5 сантиметра, а их вес может составлять около 1 килограмма, что делает их одними из крупнейших известных изопод.

Исследователи отмечают, что вид был назван "vaderi", потому что его голова напоминает культовый шлем Дарта Вейдера из "Звездных войн". Ранее этот вид был обнаружен только вблизи островов Спратли, архипелага в Южно-Китайском море, однако исследователи полагают, что он может обитать и в других частях Южно-Китайского моря.

Доктор Нгуен Тхань Сон держит гигантский экземпляр другого вида гигантских изопод, обнаруженного во Вьетнаме Фото: Peter Ng

В новом исследовании ученые изучили образцы, пойманные местными рыбаками, и обнаружили, что у нескольких особей есть отличительные особенности, выделяющие их как отдельный вид. Среди таких особенностей ученые описали выраженную впадину в тазовой кости и уникальный костный гребень, выступающий из коракоидной кости, который отличает его от других сверхгигантских изопод.

Ученые отмечают, что виды Bathynomus недавно стали деликатесом во Вьетнаме и их часто сравнивают с лобстерами. В результате спрос превратил этих гигантских морских клопов в дорогостоящий основной продукт на рынке морепродуктов. Исследователи отмечают, то этот коммерческий интерес, увы, создает как возможности, так и проблемы, говорят исследователи. Быстрорастущий рынок может поставить под угрозу гигантских изопод, но он также может проложить путь к более строгим правилам и устойчивым методам глубоководной рыбалки.

К слову, несмотря на свои удивительные размеры, новый вид вовсе не является самым крупным видом изопод. Исследователи отмечают, что титул самого большого изопода принадлежит B. Jamesi, длина которого может достигать 50 сантиметров, а вес — около 2,6 килограмма. Сверхгигантские изоподы часто встречаются в глубоководной среде, поэтому их сложно изучать из-за недоступности.

Ранее Фокус писал о том, что зачем ученые называют новые виды животных в честь Трампа или магистра Йоды.