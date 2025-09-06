"Карма": женщина, которую "застукали" в объятиях начальника на концерте Coldplay, разводится с мужем

52-летняя Кристин Кебот, бывшая HR-директор технологической компании Astronomer, которая попала в скандал с объятиями с начальником на концерте Coldplay, разводится со своим мужем. Однако при этом неожиданно на развод подает не муж, которого обманули, а сама Кристин.

Именно Кристин подала документы в суд в Портсмуте, штата Нью-Гэмпшир, уже вскоре после того, как видеоролик со скандальными объятиями облетел всю планету. Об этом узнало издание Daily Mail.

Муж Кристин, 60-летний Эндрю Кебот, успешный бизнесмен и генеральный директор компании Privateer Rum, который, как утверждает его бывшая, вторая жена Джулия, происходит из "самого элитного высшего класса Америки".

Именно бывшая жена Джулия, которая была замужем за Эндрю на протяжении 4 лет, раскрыла в СМИ правду о своем экс-супруге, а также объяснила, почему новость о новом разводе Эндрю Кебота знакомые называют "кармой".

Джулия рассказала, что бизнесмена вряд ли расстроит или смутит тот факт, что его третья жена подала на развод при том, что именно он оказался обманутым в отношениях. Бывшая жена после скандала с объятиями на концерте Coldplay позвонила Эндрю, чтобы выразить поддержку, однако в ответ услышала кое-что неожиданное.

"Я написала Эндрю сразу после того, как это произошло, и он сказал: "Ее жизнь не имеет ко мне никакого отношения", и добавил, что они разводятся. Он говорит, что это не имеет к нему никакого отношения, хотя они были женаты и жили в одном доме. Но единственное, что его волнует, это деньги", — отметила Джулия.

Однако женщина, комментируя ситуацию в браке бывшего мужа, утверждает, что ни он не подходил на роль хорошего семьянина, ни сама Кристин. Сам эпизод с объятиями Кристин на концерте с чужим мужчиной Джулия называет "глупостью".

"Этот стадион — это место, где ты встречаешь людей, если ты из Бостона. Это скорее то, чего ожидаешь от 18-летних, а не от людей их возраста. То, что они сделали, такая глупость", — пояснила она.

Кристин Кебот с мужем Фото: Facebook

Кристин познакомилась с Эндрю Кеботом в 2020 году, а в 2023 пара поженилась. В том же году они приобрели поместье на берегу моря стоимостью более 2 миллионов долларов, которое должно было стать их семейным гнездом. Дом нуждался в реставрации, которой осуществиться, похоже, так и не суждено, поскольку супруги разрывают отношения.

