Скандальная ситуация с объятиями начальника с любовницей на концерте Coldplay принесла компании неожиданный успех

Скандальная ситуация с объятиями генерального директора IT-компании Astronomer Энди Байрона с HR-директором Кристин Кеббот на концерте Coldplay вызвала масштабный резонанс в СМИ по всему миру: несмотря на курьезность и громкие заголовки, компания Astronomer получила неожиданный успех.

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Видеоролик, который стал вирусным в сети, повысил узнаваемость бренда и привлек немало внимания к деятельности компании. Об этом рассказал Пит ДеДжой, соучредитель и временный генеральный директор, цитирует его слова издание Upi.

"События последних нескольких дней получили такой уровень внимания СМИ, с которым сталкиваются немногие компании, не говоря уже о стартапах в нашем маленьком уголке мира данных и искусственного интеллекта", — признался руководитель.

Несмотря на то, что внимание к его компании появилось необычным способом и было даже "сюрреалистичным", как говорит сам ДеДжой, Astronomer получил неожиданную славу.

"Это внимание было необычным и сюрреалистичным для нашей команды, и, хотя я никогда бы не хотел, чтобы это произошло именно так. Astronomer теперь стал общеизвестным именем", — рассказал ДеДжой.

ДеДжой занял свою новую должность в Astronomer после того, как Энди Байрон подал заявление на увольнение. Сам он признается, что гордится достижениями компании и говорит, что ее развитию посвятил всю свою профессиональную жизнь.

Скандал с объятиями на концерте Coldplay: оба оказались женатыми

Бывший генеральный директор ИТ-компании Astronomer Энди Байрон оказался женатым мужчиной: его женой является Меган Керриган. После скандала женщина сначала удалила свою фамилию из соцсетей, а потом и вовсе исчезли ее профили там.

Кристин Кебот, руководитель отдела кадров ИТ-компании Astronomer, также оказалась замужем. Ее мужем является генеральный директор бренда алкогольных напитков Эндю Кебот. У пары воспитывается двое детей, как выяснили СМИ.

Напомним, 19 июля маскоты бейсбольной команды Philadelphia Phillies пошутили с СЕО компании, который оказался в центре скандала с объятиями на концерте Coldplay.