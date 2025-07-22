Скандальна ситуація з обіймами начальника з коханкою на концерті Coldplay принесла компанії несподіваний успіх

Скандальна ситуація з обіймами генерального директора IT-компанії Astronomer Енді Байрона з HR-директоркою Крістін Кеббот на концерті Coldplay викликала масштабний резонанс у ЗМІ по всьому світу: попри курйозність та гучні заголовки, компанія Astronomer здобула несподіваний успіх.

Related video

Відеоролик, який став вірусним у мережі, підвищив впізнаваність бренду та привернув чимало уваги до діяльності компанії. Про це розповів Піт ДеДжой, співзасновник і тимчасовий генеральний директор, цитує його слова видання Upi.

"Події останніх кількох днів отримали такий рівень уваги ЗМІ, з яким стикаються небагато компаній, не кажучи вже про стартапи в нашому маленькому куточку світу даних та штучного інтелекту", — зізнався керівник.

Попри те, що увага до його компанії з'явилася у незвичний спосіб і була навіть "сюрреалістичною", як каже сам ДеДжой, Astronomer здобув несподівану славу.

"Ця увага була незвичною та сюрреалістичною для нашої команди, і, хоча я ніколи б не хотів, щоб це сталося саме так. Astronomer тепер став загальновідомим ім’ям", — розповів ДеДжой.

ДеДжой обійняв свою нову посаду в Astronomer після того, як Енді Байрон подав заяву на звільнення. Сам він зізнається, що пишається здобутками компанії і каже, що її розбудові присвятив все своє професійне життя.

Скандал з обіймами на концерті Coldplay: обоє виявилися одруженими

Колишній генеральний директор ІТ-компанії Astronomer Енді Байрон виявився одруженим чоловіком: його дружиною є Меган Керріган. Після скандалу жінка спершу видалила своє прізвище із соцмереж, а потім і зовсім зникли її профілі там.

Крістін Кебот, керівниця відділу кадрів ІТ-компанії Astronomer, також виявилася заміжньою. Її чоловіком є генеральний директор бренду алкогольних напоїв Ендю Кебот. У пари виховується двійко дітей, як з'ясували ЗМІ.

Нагадаємо, 19 липня маскоти бейсбольної команди Philadelphia Phillies пожартували з СЕО компанії, який опинився в центрі скандалу з обіймами на концерті Coldplay.