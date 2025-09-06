"Карма": жінка, яку "застукали" в обіймах начальника на концерті Coldplay, розлучається з чоловіком

52-річна Крістін Кебот, колишня HR-директорка технологічної компанії Astronomer, яка втрапила у скандал з обіймами з начальником на концерті Coldplay, розлучається зі своїм чоловіком. Однак при цьому несподівано на розлучення подає не чоловік, якого обдурили, а сама Крістін.

Саме Крістін подала документи до суду в Портсмуті, штату Нью-Гемпшир, вже невдовзі після того, як відеоролик зі скандальними обіймами облетів усю планету. Про це дізналося видання Daily Mail.

Чоловік Крістін, 60-річний Ендрю Кебот, успішний бізнесмен і генеральний директор компанії Privateer Rum, який, як стверджує його колишня, друга дружина Джулія, походить з "найелітнішого вищого класу Америки".

Саме колишня дружина Джулія, яка була одружена з Ендрю упродовж 4 років, розкрила у ЗМІ правду щодо свого ексчоловіка, а також пояснила, чому новину про нове розлучення Ендрю Кебота знайомі називають "кармою".

Джулія розповіла, що бізнесмена навряд чи засмутить чи збентежить той факт, що його третя дружина подала на розлучення при тому, що саме він виявився ошуканим у стосунках. Колишня дружина після скандалу з обіймами на концерті Coldplay зателефонувала до Ендрю, аби висловити підтримку, однак у відповідь почула дещо несподіване.

"Я написала Ендрю одразу після того, як це сталося, і він сказав: "Її життя не має до мене жодного стосунку", і додав, що вони розлучаються. Він каже, що це не має до нього жодного стосунку, хоча вони були одружені та жили в одному будинку. Але ж єдине, що його хвилює, це гроші", — зазначила Джулія.

Однак жінка, коментуючи ситуацію у шлюбі колишнього чоловіка, стверджує, що ані він не підходив на роль хорошого сім'янина, ані сама Крістін. Сам епізод з обіймами Крістін на концерті з чужим чоловіком Джулія називає "дурістю".

"Цей стадіон — це місце, де ти зустрічаєш людей, якщо ти з Бостона. Це скоріше те, чого очікуєш від 18-річних, а не від людей їхнього віку. Те, що вони зробили, така дурість", — пояснила вона.

Крістін Кебот з чоловіком Фото: Facebook

Крістін познайомилася з Ендрю Кеботом у 2020 році, а у 2023 пара одружилася. У тому ж році вони придбали маєток на березі моря вартістю понад 2 мільйони доларів, який мав стати їхнім сімейним гніздом. Будинок потребував реставрації, якій здійснитися, схоже, так і не судилося, оскільки подружжя розриває стосунки.

Нагадаємо, у липні видання The Post повідомило, що Крістін Кебот залишилася без роботи після обіймів з начальником на концерті Coldplay.

Також у липні видання Upi розповідало, що скандальна ситуація з обіймами начальника на концерті Coldplay принесла компанії, в якій коханці працювали, несподіваний успіх.