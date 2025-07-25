Жінка, яка цілувалась з одруженим начальником на концерті, залишилась без роботи (фото)

Кристін Кебот, HR-директорка технологічної компанії Astronomer, офіційно звільнилася після інциденту на концерті Coldplay, де її спіймали на гарячому з одруженим керівником Енді Байроном.

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HR-директорка подала у відставку в четвер, 24 липня, після скандалу, що стався минулого тижня. Про це повідомив представник нью-йоркської фірми виданню The Post.

"Можу підтвердити, що Кристін Кебот більше не працює в Astronomer. Вона подала у відставку", — зазначив він.

Інцидент стався минулої середи на стадіоні Gillette під Бостоном, коли камера раптово зупинилася на парі, що мило обіймалася. Побачивши себе на великому екрані, Кебот та Байрон намагалися сховатися від камер.

Фронтмен гурту Coldplay, Кріс Мартін, з подивом прокоментував ситуацію: "Або у них роман, або вони просто дуже сором'язливі".

Кадри, що облетіли весь світ

На кадри, що виплили в мережі згодом, можна побачити, що пара неодноразово цілувалася, обіймалася та підспівувала одне одному під час концерту, а також гойдалися під пісню Yellow.

Кристін Кебот з одруженим керівником Енді Байроном відпочивала на концерті Фото: X (Twitter)

Байрон першим звільнився з посади CEO після того, як скандал набув широкого розголосу в соціальних мережах та породив тисячі мемів.

Обидва учасники інциденту одружені з іншими людьми. Кебот перебуває у шлюбі з Ендрю Кеботом — CEO компанії Privateer Rum. У пари є будинок вартістю 2,2 мільйона доларів. А Байрон одружений з викладачкою, яку звуть Меган. У них двоє дітей.

Компанія стала відомою

Новим виконувачем обов'язки CEO призначили співзасновника компанії Піта ДеДжоя, який раніше був директором з продукції.

"Увага була незвичайною і сюрреалістичною для нашої команди, і хоча я б ніколи не хотів, щоб це сталося саме так, Astronomer тепер стала відомою на весь світ", — заявив ДеДжой в LinkedIn у понеділок, 21 липня.

Енді Байрон та Кристін Кебот з колегами Фото: LinkedIn

"Події останніх днів отримали рівень медійної уваги, з яким стикаються небагато компаній — особливо стартапи у сфері обробки даних та ШІ. В Astronomer ми ніколи не ухилялися від викликів", — додав він.

Компанія провела офіційне розслідування щодо можливого службового роману між колишніми керівниками. Ні Байрон, ні Кебот поки не коментували ситуацію публічно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, відео зради начальника компанії швидко стало вірусним, а користувачі соцмереж почали висміювати коханців та створювати меми.