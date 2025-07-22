Зняла зраду начальника з підлеглою: авторка вірусного відео розказала про свої заробітки

Грейс Спрінгер відвідала концерт гурту Coldplay з друзями 16 липня. І саме тоді сталася ситуація, яку обговорюють вже тиждень по всьому світу. Начальника ІТ-компанії в обіймах з коханкою побачив весь стадіон, а потім і мережа.

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Авторка відео розкрила, скільки грошей вона заробила на цьому сенсаційному моменті. Про це пише Hello Magazine.

Енді Байрон з коханкою прийшов на концерт

Грейс Спрінгер, яка зняла вірусний ролик, сказала: "Я сподівалася побачити себе на великому екрані. Ось чому мій телефон взагалі не був у мережі".

З моменту концерту, який відбувся 16 липня, відео почало жити власним життям, зібравши понад 120 мільйонів переглядів.

Однак, незважаючи на кількість переглядів, Грейс зізналася, що не заробила жодної копійки.

"Насправді я не заробила нічого на самому відео чи переглядах", — сказала вона, підтвердивши, що не є учасником Фонду творців TikTok, що означає, що користувачі можуть монетизувати контент, опублікований у додатку.

На концерті Coldplay викрили зраду начальника

Герой вірусного відео — СЕО ІТ-компанії з капіталом 1,3 млрд доларів Енді Байрон. Поруч з ним стояла співробітниця відділу кадрів Крістін Кебот. Пара у близьких обіймах з'явилась на величезних екранах під час концерту на стадіоні. Коли вони усвідомили це, то відразу відвернулись та почали ховатися. Втім, відео розлетілось по мережі і на нього відреагувала дружина Байрона Меган Керріган. Жінка вже забрала прізвище чоловіка зі своїх соцмереж. Ходять чутки, що вона може відсудити понад 35 млн доларів у невірного.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, відео з концерту швидко стало вірусним, а користувачі соцмереж почали висміювати коханців.