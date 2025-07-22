Сняла измену начальника с подчиненной: автор вирусного видео рассказала о своих заработках

Грейс Спрингер посетила концерт группы Coldplay с друзьями 16 июля. И именно тогда произошла ситуация, которую обсуждают уже неделю по всему миру. Начальника ИТ-компании в объятиях с любовницей увидел весь стадион, а затем и сеть.

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Автор видео раскрыла, сколько денег она заработала на этом сенсационном моменте. Об этом пишет Hello Magazine.

Энди Байрон с любовницей пришел на концерт

Грейс Спрингер, которая сняла вирусный ролик, сказала: "Я надеялась увидеть себя на большом экране. Вот почему мой телефон вообще не был в сети".

С момента концерта, который состоялся 16 июля, видео начало жить собственной жизнью, собрав более 120 миллионов просмотров.

Однако, несмотря на количество просмотров, Грейс призналась, что не заработала ни копейки.

"На самом деле я не заработала ничего на самом видео или просмотрах", — сказала она, подтвердив, что не является участником Фонда создателей TikTok, что означает, что пользователи могут монетизировать контент, опубликованный в приложении.

На концерте Coldplay разоблачили измену начальника

Герой вирусного видео — СЕО ИТ-компании с капиталом 1,3 млрд долларов Энди Байрон. Рядом с ним стояла сотрудница отдела кадров Кристин Кебот. Пара в близких объятиях появилась на огромных экранах во время концерта на стадионе. Когда они осознали это, то сразу отвернулись и начали прятаться. Впрочем, видео разлетелось по сети и на него отреагировала жена Байрона Меган Кэрриган. Женщина уже забрала фамилию мужа из своих соцсетей. Ходят слухи, что она может отсудить более 35 млн долларов у неверного.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, видео с концерта быстро стало вирусным, а пользователи соцсетей начали высмеивать любовников.