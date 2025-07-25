Женщина, которая целовалась с женатым начальником на концерте, осталась без работы (фото)

Кристин Кебот, HR-директор технологической компании Astronomer, официально уволилась после инцидента на концерте Coldplay, где ее поймали с поличным с женатым руководителем Энди Байроном.

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HR-директор подала в отставку в четверг, 24 июля, после скандала, произошедшего на прошлой неделе. Об этом сообщил представитель нью-йоркской фирмы изданию The Post.

"Могу подтвердить, что Кристин Кебот больше не работает в Astronomer. Она подала в отставку", — отметил он.

Инцидент произошел в прошлую среду на стадионе Gillette под Бостоном, когда камера внезапно остановилась на паре, которая мило обнималась. Увидев себя на большом экране, Кебот и Байрон пытались спрятаться от камер.

Фронтмен группы Coldplay, Крис Мартин, с удивлением прокомментировал ситуацию: "Либо у них роман, либо они просто очень застенчивы".

Кадры, облетевшие весь мир

На кадрах, всплывших в сети, можно увидеть, что пара неоднократно целовалась, обнималась и подпевала друг другу во время концерта, а также качались под песню Yellow.

Кристин Кебот с женатым руководителем Энди Байроном отдыхала на концерте Фото: X (Twitter)

Байрон первым уволился с должности CEO после того, как скандал получил широкую огласку в социальных сетях и породил тысячи мемов.

Оба участника инцидента женаты на других людях. Кебот состоит в браке с Эндрю Кеботом — CEO компании Privateer Rum. У пары есть дом стоимостью 2,2 миллиона долларов. А Байрон женат на преподавательнице, которую зовут Меган. У них двое детей.

Компания стала известной

Новым исполняющим обязанности CEO назначили соучредителя компании Пита ДеДжоя, который ранее был директором по продукции.

"Внимание было необычным и сюрреалистичным для нашей команды, и хотя я бы никогда не хотел, чтобы это произошло именно так, Astronomer теперь стала известной на весь мир", — заявил ДеДжой в LinkedIn в понедельник, 21 июля.

Энди Байрон и Кристин Кебот с коллегами Фото: LinkedIn

"События последних дней получили уровень медийного внимания, с которым сталкиваются немногие компании — особенно стартапы в сфере обработки данных и ИИ. В Astronomer мы никогда не уклонялись от вызовов", — добавил он.

Компания провела официальное расследование относительно возможного служебного романа между бывшими руководителями. Ни Байрон, ни Кебот пока не комментировали ситуацию публично.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, видео измены начальника компании быстро стало вирусным, а пользователи соцсетей начали высмеивать любовников и создавать мемы.