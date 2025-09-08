50-летняя Анджелина Джоли показала стильное осеннее пальто (фото)

Американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала свои стройные ноги в шикарном коричневом пальто с разрезом макси, посетив мировую премьеру фильма "Кутюр" во время кинофестиваля в Торонто.

50-летняя бывшая жена Брэда Питта стала воплощением элегантности в потрясающем ансамбле с высоким разрезом до бедер. Об этом пишет Daily Mail.

Она надела похожий образ на церемонии вручения премии "Оскар" в 2012 году, прибыв в черном платье Versace без бретелек и демонстрируя правую ногу.

Одетая в блестящие колготки, Энджи дополнила лук черными туфлями на шпильках, будучи настоящей звездой вечера в театре Принцессы Уэльской.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Звезда фильма "Мария" выглядела заметно тронутой теплым приемом поклонников и была сфотографирована, когда махала фанатам.

Джоли прервала съемки в своей новой драме "Тревожные люди", в которой вместе с ней снимается Эйми Лу Вуд, чтобы присоединиться к звездному канадскому кинофестивалю.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Это произошло после того, как стало известно о следующем карьерном шаге Анджелины Джоли: актриса воссоединяется с режиссером фильма "Мистер и миссис Смит" Дагом Лиманом для очередного шпионского триллера. Она снимется в предстоящем фильме под названием "Инициатива", режиссером которого является Лиман, а сценарий пишет Ф. Скотт Фрейзер.

Последний раз звезда работала с режиссером на съемочной площадке комедийного боевика 2005 года, где она познакомилась со своим бывшим мужем Брэдом Питтом.

