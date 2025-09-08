50-річна Анджеліна Джолі показала стильне осіннє пальто (фото)

Американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала свої стрункі ноги в шикарному коричневому пальті з розрізом максі, відвідавши світову прем'єру фільму "Кутюр" під час кінофестивалю в Торонто.

50-річна колишня дружина Бреда Пітта стала втіленням елегантності у приголомшливому ансамблі з високим розрізом до стегон. Про це пише Daily Mail.

Вона одягла схожий образ на церемонії вручення премії "Оскар" 2012 року, прибувши в чорній сукні Versace без бретелей та демонструючи праву ногу.

Вдягнена в блискучі колготки, Енджі доповнила лук чорними туфлями на шпильках, будучи справжньою зіркою вечора в театрі Принцеси Уельської.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Зірка фільму "Марія" виглядала помітно зворушеною теплим прийомом шанувальників і була сфотографована, коли махала фанатам.

Джолі перервала зйомки у своїй новій драмі "Тривожні люди", у якій разом з нею знімається Еймі Лу Вуд, щоб приєднатися до зіркового канадського кінофестивалю.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Це сталося після того, як стало відомо про наступний кар'єрний крок Анджеліни Джолі: акторка возз'єднується з режисером фільму "Містер і місіс Сміт" Дагом Ліманом для чергового шпигунського трилера. Вона зніметься у майбутньому фільмі під назвою "Ініціатива", режисером якого є Ліман, а сценарій пише Ф. Скотт Фрейзер.

Востаннє зірка працювала з режисером на знімальному майданчику комедійного бойовика 2005 року, де вона познайомилася зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом.

