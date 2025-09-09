9 сентября 2025 года: святых Иоакима и Анны — что сегодня нельзя делать

Сегодня православная церковь почитает память святых Иоакима и Анны, которые были родителями Девы Марии. В этот день нельзя отказывать гостям в чем-то и ходить в лес.

Что случилось 9 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память святых Иоакима и Анны, которые были родителями Девы Марии. Бог долго не посылал детей паре, но Иоакиму удалось вымолить у Господа дитя. Супруги пообещали отдать своего ребенка на службу в церковь, и после рождения Марии так и сделали.

Также 9 сентября в Украине – День физической культуры и спорта.

Что нельзя делать 9 сентября:

посещать могилы родственников;

отказывать гостям в чем-то;

ходить в лес.

Народные приметы и поверья:

летает много паутины – зима будет морозной;

еще не все иглы осыпались с лиственницы – зимой выпадет много снега;

еще не опали листья из вишни — теплая погода продержится.

День ангела празднуют:

Степан, Александр, Иван, Дмитрий, Владимир, Михаил, Анфиса.

Родились в этот день:

1769 год — Иван Котляревский, украинский писатель, поэт, драматург, основатель новой украинской литературы;

1966 год — Адам Сэндлер, американский актер-комик, музыкант, сценарист, кинопродюсер.

Также в этот день:

1834 год — впервые начинаются занятия в Киевском университете на первом факультете вновь созданного университета — философском;

1913 год — киевский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире делает на самолете "мертвую петлю" — одну из фигур высшего пилотажа ("петля Нестерова");

1920 год — создают Киевский авиационный завод;

2006 год — начинается космический полет астронавтки НАСА, украинки Гайдемари Стефанишин-Пайпер.

