9 сентября 2025 года: святых Иоакима и Анны — что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя отказывать гостям в чем-то и ходить в лес.
Что случилось 9 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память святых Иоакима и Анны, которые были родителями Девы Марии. Бог долго не посылал детей паре, но Иоакиму удалось вымолить у Господа дитя. Супруги пообещали отдать своего ребенка на службу в церковь, и после рождения Марии так и сделали.
Также 9 сентября в Украине – День физической культуры и спорта.
Что нельзя делать 9 сентября:
- посещать могилы родственников;
- отказывать гостям в чем-то;
- ходить в лес.
Народные приметы и поверья:
- летает много паутины – зима будет морозной;
- еще не все иглы осыпались с лиственницы – зимой выпадет много снега;
- еще не опали листья из вишни — теплая погода продержится.
День ангела празднуют:
Степан, Александр, Иван, Дмитрий, Владимир, Михаил, Анфиса.
Родились в этот день:
1769 год — Иван Котляревский, украинский писатель, поэт, драматург, основатель новой украинской литературы;
1966 год — Адам Сэндлер, американский актер-комик, музыкант, сценарист, кинопродюсер.
Также в этот день:
1834 год — впервые начинаются занятия в Киевском университете на первом факультете вновь созданного университета — философском;
1913 год — киевский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире делает на самолете "мертвую петлю" — одну из фигур высшего пилотажа ("петля Нестерова");
1920 год — создают Киевский авиационный завод;
2006 год — начинается космический полет астронавтки НАСА, украинки Гайдемари Стефанишин-Пайпер.
