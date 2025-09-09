9 вересня 2025 року: святих Іоакима та Анни — що сьогодні не можна робити
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Іоакима та Анни, які були батьками Діви Марії. Цього дня не можна відмовляти гостям у чомусь і ходити в ліс.
Що сталося 9 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Іоакима та Анни, які були батьками Діви Марії. Бог довго не посилав дітей парі, але Іоакиму вдалося вимолити у Господа дитя. Подружжя пообіцяло віддати свою дитину на службу до церкви, і після народження Марії так і зробили.
Також 9 вересня в Україні — День фізичної культури і спорту.
Що не можна робити 9 вересня:
- відвідувати могили родичів;
- відмовляти гостям у чомусь;
- ходити в ліс.
Народні прикмети та повір'я:
- літає багато павутини — зима буде морозною;
- ще не всі голки обсипалися з модрини — взимку випаде багато снігу;
- ще не опало листя з вишні — тепла погода протримається.
День ангела святкують:
Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Анфіса.
Народилися в цей день:
1769 рік — Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури;
1966 рік — Адам Сендлер, американський актор-комік, музикант, сценарист, кінопродюсер.
Також цього дня:
1834 рік — уперше починаються заняття в Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському;
1913 рік — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова");
1920 рік — створюють Київський авіаційний завод;
2006 рік — починається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2025 року.