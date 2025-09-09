9 вересня 2025 року: святих Іоакима та Анни — що сьогодні не можна робити

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Іоакима та Анни, які були батьками Діви Марії. Цього дня не можна відмовляти гостям у чомусь і ходити в ліс.

Що сталося 9 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Іоакима та Анни, які були батьками Діви Марії. Бог довго не посилав дітей парі, але Іоакиму вдалося вимолити у Господа дитя. Подружжя пообіцяло віддати свою дитину на службу до церкви, і після народження Марії так і зробили.

Також 9 вересня в Україні — День фізичної культури і спорту.

Що не можна робити 9 вересня:

відвідувати могили родичів;

відмовляти гостям у чомусь;

ходити в ліс.

Народні прикмети та повір'я:

літає багато павутини — зима буде морозною;

ще не всі голки обсипалися з модрини — взимку випаде багато снігу;

ще не опало листя з вишні — тепла погода протримається.

День ангела святкують:

Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Анфіса.

Народилися в цей день:

1769 рік — Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури;

1966 рік — Адам Сендлер, американський актор-комік, музикант, сценарист, кінопродюсер.

Також цього дня:

1834 рік — уперше починаються заняття в Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському;

1913 рік — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова");

1920 рік — створюють Київський авіаційний завод;

2006 рік — починається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

