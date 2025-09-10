10 сентября 2025 года: святителей Петра и Павла — что сегодня нельзя делать

Сегодня православная церковь почитает память святителей Петра и Павла. В этот день нельзя ссориться, злословить и отказывать в помощи.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святителей Петра и Павла. Святитель Петр был епископом Никейским в IX веке. В годы жестоких преследований, когда христианство подвергалось гонениям со стороны еретиков и язычников, Петр мужественно стоял на защите веры, за что и был подвергнут гонениям и страданиям. Святитель Павел также был епископом Никейским, который следовал заветам Христа, неся слово Божье несмотря на угрозы и преследования. Он, как и Петр, страдал за веру, оставаясь верным до конца.

Также 10 сентября в Украине – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности и День танкистов.

Что нельзя делать 10 сентября:

ссориться и злословить;

отказывать в помощи;

ходить в гости к родителям невесты;

заниматься тяжелой работой.

Народные приметы и поверья:

в лесу много рябины – осенью будет пасмурно;

рябина, собранная сегодня, защитит от простуды и нечистой силы;

птицы летают низко – хорошая примета.

День ангела празднуют:

Арсений, Анатолий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Захар, Илларион, Игнатий, Леонтий, Макар, Нестор, Павел, Федор, Руслан, Анна.

Родились 10 сентября:

1894 год – Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, кинодраматург;

1933 год – Карл Лагерфельд, немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель;

1968 год – Гай Ричи, британский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Также в этот день:

1919 год — на Парижской мирной конференции заключают Сен-Жерменский договор, признающий право Румынии на Буковину, Чехословакии — на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галицией, Австро-Венгрия прекращает свое существование;

1989 год — Венгрия открывает свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что ознаменует первый прорыв "берлинской стены";

1993 год — Кабинет Министров Украины принимает постановление "Об увековечении памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 годах".

