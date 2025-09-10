10 вересня 2025 року: святителів Петра і Павла — що сьогодні не можна робити
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителів Петра і Павла. Цього дня не можна сваритися, лихословити і відмовляти в допомозі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителів Петра і Павла. Святитель Петро був єпископом Нікейським у IX столітті. У роки жорстоких переслідувань, коли християнство зазнавало гонінь з боку єретиків і язичників, Петро мужньо стояв на захисті віри, за що й зазнав гонінь та страждань. Святитель Павло також був єпископом Нікейським, який слідував заповітам Христа, несучи слово Боже незважаючи на погрози і переслідування. Він, як і Петро, страждав за віру, залишаючись вірним до кінця.
Також 10 вересня в Україні — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості і День танкістів.
Що не можна робити 10 вересня:
- сваритися і злословити;
- відмовляти в допомозі;
- ходити в гості до батьків нареченої;
- займатися важкою роботою.
Народні прикмети та повір'я:
- у лісі багато горобини — восени буде похмуро;
- горобина, зібрана сьогодні, захистить від застуди і нечистої сили;
- птахи літають низько — гарна прикмета.
День ангела святкують:
Арсеній, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Іларіон, Ігнатій, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Федір, Руслан, Анна.
Народилися 10 вересня:
1894 рік — Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург;
1933 рік — Карл Лагерфельд, німецький модельєр, фотограф, колекціонер і видавець;
1968 рік — Гай Річі, британський кінорежисер, сценарист, продюсер.
Також цього дня:
1919 рік — на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, що визнає право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною, Австро-Угорщина припиняє своє існування;
1989 рік — Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменує перший прорив "берлінської стіни";
1993 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює постанову "Про увічнення пам'яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках".
Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2025 року.