10 вересня 2025 року: святителів Петра і Павла — що сьогодні не можна робити

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителів Петра і Павла. Цього дня не можна сваритися, лихословити і відмовляти в допомозі.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителів Петра і Павла. Святитель Петро був єпископом Нікейським у IX столітті. У роки жорстоких переслідувань, коли християнство зазнавало гонінь з боку єретиків і язичників, Петро мужньо стояв на захисті віри, за що й зазнав гонінь та страждань. Святитель Павло також був єпископом Нікейським, який слідував заповітам Христа, несучи слово Боже незважаючи на погрози і переслідування. Він, як і Петро, страждав за віру, залишаючись вірним до кінця.

Також 10 вересня в Україні — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості і День танкістів.

Що не можна робити 10 вересня:

сваритися і злословити;

відмовляти в допомозі;

ходити в гості до батьків нареченої;

займатися важкою роботою.

Народні прикмети та повір'я:

у лісі багато горобини — восени буде похмуро;

горобина, зібрана сьогодні, захистить від застуди і нечистої сили;

птахи літають низько — гарна прикмета.

День ангела святкують:

Арсеній, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Іларіон, Ігнатій, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Федір, Руслан, Анна.

Народилися 10 вересня:

1894 рік — Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург;

1933 рік — Карл Лагерфельд, німецький модельєр, фотограф, колекціонер і видавець;

1968 рік — Гай Річі, британський кінорежисер, сценарист, продюсер.

Також цього дня:

1919 рік — на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, що визнає право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною, Австро-Угорщина припиняє своє існування;

1989 рік — Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменує перший прорив "берлінської стіни";

1993 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює постанову "Про увічнення пам'яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках".

