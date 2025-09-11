Таксист "развел" на деньги: певица Валерия и ее муж Пригожин потеряли $12 тысяч в Стамбуле (фото)

Российская певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин потеряли в Турции крупную сумму. Таксист несколько раз списывал деньги с карты.

Related video

Супруги нашли машину в Стамбуле, водитель просил россиян заранее оплатить поездку картой. Историю россиян рассказало российское медиа Mash.

Поездку артистов таксист оценил в $30, но три раза платеж якобы не проходил. Шофер жаловался на слабую сеть и предлагал повторить попытку платежа. Иосиф прикладывал карту несколько раз и в итоге с нее списалось четыре раза по $3 000.

Пригожин успел сфотографировать номер машины и написал заявление в полицию.

Полицейские задержали таксиста сроком на сутки

Оперативники нашли таксиста, доставили в отделение, заставили извиниться и вернуть деньги в лирах.

"Если бы не полиция Турции, моя внимательность при фотографировании номера машины и помощь начальника охраны отеля, я бы точно потерял деньги", — рассказывал Пригожин.

Полицейские задержали таксиста сроком на сутки.

"Будьте аккуратны с таксистами в Турции. Водитель нас развел. Там цифры со множеством нулей на счетчике выдает, в этих лирах очень сложно разобраться. Несколько раз терминал оплаты выдавал ошибку", — сказал Пригожин изданию Info24.

Напомним, Валерия и продюсер Иосиф Пригожин высказывали пророссийские взгляды еще с 2014 года, когда Россия ввела войска на Донбасс. В июле прошлого года пара выехала за границу из РФ.

Зять Иосифа Пригожина, Евгений Ткаченко, уехал воевать в Украину осенью 2023 года в качестве разведчика-пулеметчика. Позже с ним потерялась связь, а суд в России признал его погибшим.