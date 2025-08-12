Зять Пригожина, которого считали пропавшим без вести, погиб на войне в Украине (фото)

Евгения Ткаченко, зятя Иосифа Пригожина, признали умершим. Последний раз он выходил на связь с родными в конце 2023 года, находясь в зоне боевых действий.

Солнцевский районный суд Москвы принял решение по иску Данаи Пригожиной — дочери продюсера Иосифа Пригожина — и признал ее мужа, Евгения Ткаченко, умершим. Об этом пишет российское издание "РИА. Новости".

Как сообщили в суде, иск касался признания гражданина без вести пропавшим или объявления его умершим. Последний раз Ткаченко выходил на связь с семьей в декабре 2023 года, когда находился в зоне так называемой "специальной военной операции".

По словам самого Иосифа Пригожина, его зять уехал на фронт осенью 2023-го, после чего связь с ним оборвалась.

Евгений Ткаченко Фото: Mash

Зять Иосифа Пригожина пропал без вести: что известно

Зять Иосифа Пригожина воевал на Купянском направлении и был разведчиком-пулеметчиком. Евгений Ткаченко ушел добровольцем в ВС РФ и попал на войну в Украину. Россиянин исчез после внезапного артобстрела ВСУ.

Продюсер Пригожин в феврале 2025 года подтвердил, что его зять пропал без вести, а тело до сих пор не найдено. Он сомневался, что после такого длительного отсутствия история закончится хорошо. Россиянин тогда намекал журналистам, что знает обстоятельства исчезновения, но "пока не хочет об этом говорить".

