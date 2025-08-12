Зять Пригожина, якого вважали зниклим безвісти, загинув на війні в Україні (фото)

Євгена Ткаченка, зятя Йосипа Пригожина, визнали померлим. Востаннє він виходив на зв’язок із рідними наприкінці 2023 року, перебуваючи в зоні бойових дій.

Солнцевський районний суд Москви ухвалив рішення за позовом Данаї Пригожиної — доньки продюсера Йосипа Пригожина — та визнав її чоловіка, Євгена Ткаченка, померлим. Про це пише російське видання "РИА. Новости".

Як повідомили у суді, позов стосувався визнання громадянина безвісти зниклим або оголошення його померлим. Востаннє Ткаченко виходив на зв’язок із родиною у грудні 2023 року, коли перебував у зоні так званої "спеціальної військової операції".

За словами самого Йосипа Пригожина, його зять поїхав на фронт восени 2023-го, після чого зв'язок з ним обірвався.

Зять Йосипа Пригожина зник безвісти: що відомо

Зять Йосипа Пригожина воював на Куп'янському напрямку і був розвідником-кулеметником. Євген Ткаченко пішов добровольцем у ЗС РФ і потрапив на війну в Україну. Росіянин зник після раптового артобстрілу ЗСУ.

Продюсер Пригожин в лютому 2025 року підтвердив, що його зять зник безвісти, а тіло досі не знайдено. Він сумнівався, що після такої тривалої відсутності історія закінчиться добре. Росіянин тоді натякав журналістам, що знає обставини зникнення, але "поки не хоче про це говорити".

