Таксист "розвів" на гроші: співачка Валерія та її чоловік Пригожин втратили $12 тисяч у Стамбулі (фото)

Російська співачка Валерія та її чоловік, продюсер Йосип Пригожин втратили в Туреччині велику суму. Таксист кілька разів списував гроші з картки.

Подружжя знайшло машину в Стамбулі, водій просив росіян заздалегідь оплатити поїздку карткою. Історію росіян розповіло російське медіа Mash.

Поїздку артистів таксист оцінив у $30, але тричі платіж нібито не проходив. Шофер скаржився на слабку мережу і пропонував повторити спробу платежу. Йосип прикладав картку кілька разів і в підсумку з неї списалося чотири рази по $3 000.

Пригожин встиг сфотографувати номер машини і написав заяву в поліцію.

Поліцейські затримали таксиста терміном на добу

Оперативники знайшли таксиста, доставили у відділення, змусили вибачитися і повернути гроші в лірах.

"Якби не поліція Туреччини, моя уважність під час фотографування номера машини і допомога начальника охорони готелю, я б точно втратив гроші", — розповідав Пригожин.

"Будьте обережні з таксистами в Туреччині. Водій нас розвів. Там цифри з безліччю нулів на лічильнику видає, у цих лірах дуже складно розібратися. Кілька разів термінал оплати видавав помилку", — сказав Пригожин виданню Info24.

Нагадаємо, Валерія і продюсер Йосип Пригожин висловлювали проросійські погляди ще з 2014 року, коли Росія ввела війська на Донбас. У липні минулого року пара виїхала за кордон із РФ.

Зять Йосипа Пригожина, Євген Ткаченко, поїхав воювати в Україну восени 2023 року як розвідник-кулеметник. Пізніше з ним загубився зв'язок, а суд у Росії визнав його загиблим.