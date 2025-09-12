"Агрессивный алкоголик": известному российскому актеру грозит 10 лет тюрьмы (фото)

Известный российский актер Яков Левда, который снимался в популярных сериалах "Склифосовский", "ГДР" и "Полицейский с Рублевки", находится под домашним арестом. Его подозревают в физическом насилии над собственной матерью.

27-летний артист оказался в центре громкого скандала после того, как в ноябре 2024 года ударил свою мать — это привело к серьезным травмам.

По данным источников, инцидент произошел на фоне семейной ссоры. Левда вместе с соседкой распивал алкогольные напитки. Мать позвонила ему, пожаловавшись на проблемы с мужем. Актер приехал к ней домой в нетрезвом состоянии.

Сначала разговор проходил спокойно, однако впоследствии перерос в острый спор на семейные темы. По словам потерпевшей, сын начал разбрасывать вещи по квартире, а затем ударил ее. Во время драки на женщину упали двери, по которым прыгал Левда.

"Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил — но не так, как все подают", — комментирует ситуацию сам актер, пытаясь преуменьшить серьезность инцидента.

Последствия для потерпевшей

В результате нападения мать актера получила множественные травмы: переломы ребер, гематомы тазовой области, груди и глаза. Женщина смогла спрятаться у соседей и вызвать полицию.

Медицинская экспертиза подтвердила у Левды диагноз алкоголизм. "То, что я выпиваю, связано не с алкоголизмом, а с тем, что у меня творческий кризис: под домашним арестом, съемки сорваны, новых ролей нет. Мне тяжело", — объясняет актер свое поведение.

Реакция окружения

Жители дома, где проживает артист, характеризуют его как агрессивную личность с алкогольной зависимостью.

"Соседи артиста называли его агрессивным алкоголиком, который постоянно устраивает скандалы во дворе и пристает к людям", — сообщают источники.

Актера называют "агрессивным алкоголиком" Фото: Facebook

Дополнительные обвинения касаются жестокого обращения с животными. Зоозащитники и соседи утверждают, что из-за действий Левды погибли несколько собак, однако сам актер категорически отрицает эти обвинения.

Судебный процесс

На последнем заседании Левда признал свою вину и заявил, что после инцидента оказывал матери финансовую и медицинскую помощь. Адвокаты представляют суду справки, характеристики и грамоты в защиту подзащитного.

Сейчас артист ждет решения суда и говорит, что "готов к любому результату".

Жители дома готовят коллективную жалобу и планируют присутствовать на судебном заседании. Якову Левде грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

